Das steckt hinter Friedrichs "Bauer sucht Frau"-Teilnahme

Friedrich, ein Spargelbauer aus Lippetal, sorgt in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" für Schlagzeilen. Der sportliche Landwirt brach mit seinen Zuschauerbewerbungen alle bisherigen Rekorde der Showgeschichte. Nach eigenen Angaben suchte der Triathlet gezielt nach einer Frau, die sowohl seine Werte als auch das Leben auf dem Land teilt. "Daher habe ich mir gedacht, 'Bauer sucht Frau' ist eine gute Möglichkeit, Frauen kennenzulernen, die wissen, worauf sie sich einlassen", erklärte er im Gespräch. Auf dem Scheunenfest entschied er sich schließlich, die Bewerberinnen Laura und Selina mit in die Hofwoche zu nehmen, um sie im Alltag besser kennenzulernen.

Friedrich, der seinen Alltag regelmäßig auf seinem Instagram-Account teilt, begegnet jedoch auch kritischen Stimmen. Nach der Ausstrahlung des Vorstellungsvideos wurde er im Netz dafür kritisiert, nur seiner Social-Media-Präsenz zuliebe bei der Show teilzunehmen, berichtet Bild. Solchen Kommentaren versucht er, keine Aufmerksamkeit zu schenken: "Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen." Mit den Kandidatinnen wurde in der Hofwoche nicht nur gearbeitet und Sport getrieben, sondern auch viel gesprochen. Dadurch habe er schnell herausfinden können, mit wem eine tiefere Verbindung möglich sein könnte. Ob Friedrich in der Sendung letztendlich fündig wird, bleibt spannend – die Staffel läuft noch bis Weihnachten.

Schon vor Staffelstart galt der 29-jährige Friedrich als Publikumsliebling, nachdem bekannt wurde, dass er mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten Rekorde gebrochen hatte. Besonders überzeugte er durch seine authentische Art und seine Entschlossenheit, den Hof nicht für die Liebe aufzugeben. Sein Vorgänger Patrick Romer (29), ebenfalls ein Rekordhalter der Show, hatte 2020 bereits 10.000 Bewerbungen erhalten – eine Zahl, die Friedrich nun weit übertroffen haben soll. Durch sein aktives Leben als Triathlet und Landwirt hat der charismatische Single nicht nur Anerkennung, sondern auch ein großes Interesse bei den Zuschauerinnen geweckt. Ob ihm dieses Interesse den Weg zu einer neuen Liebe ebnet, bleibt abzuwarten.

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen Selina und Laura mit Bauer Friedrich

RTL Spargelbauer Friedrich von "Bauer sucht Frau" 2025