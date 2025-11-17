Nicht durch TV: So sichert sich Collien Fernandes Einkommen

Collien Ulmen-Fernandes (44) begeistert nicht nur als Moderatorin und Schauspielerin, sondern ist auch abseits des Rampenlichts äußerst erfolgreich. Wie die 42-Jährige in einem Interview mit RTL verriet, verdient sie seit ihrer Jugend durch Investitionen in Immobilien ein sicheres, passives Einkommen. Angefangen hat alles mit 17 Jahren, als sie ihre erste Wohnung kaufte. Mittlerweile besitzt sie so viele Objekte, dass sie sie "nicht mehr an beiden Händen abzählen" kann, wie sie sagt. Zuletzt erwarb sie ein Mehrfamilienhaus, das gerade saniert wird, und beschreibt ihre Arbeit als "große Leidenschaft, aber auch sehr arbeitsintensiv".

Der Erfolg im Immobiliengeschäft gibt der Fernsehschönheit Freiheiten, die den meisten in der Branche verwehrt bleiben. Ihre Projekte kann sie sich frei nach ihren Interessen aussuchen, ohne finanziellen Druck. Diese Unabhängigkeit spiegelt sich offenbar auch in ihrem Engagement als Schauspielerin wider. So schwärmt sie besonders von ihrer Rolle auf dem "Traumschiff", das nächste Woche mit neuen Episoden startet. Die Dreharbeiten führen das Team an spektakuläre Orte wie Auckland, Bora Bora und Madikwe. "Es ist surreal schön, dass ich so arbeiten darf", verriet sie begeistert und erzählte von unvergesslichen Momenten mit ihren Kollegen, die bei Pizza und Sonnenuntergängen in Hängematten den Tag ausklingen lassen.

Ihre beeindruckende Karriere und ihr geschicktes Händchen bei Investitionen hat Collien offenbar von ihrem Vater inspiriert. "Ich bin über meinen Papa zu diesem Thema gekommen", erklärt sie gegenüber RTL. Schon früh habe er ihr wertvolle Tipps gegeben, die sie konsequent umsetzte. Trotz ihres straffen Zeitplans zwischen Drehs, Familie und Immobilien lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen und genießt die Abwechslung ihrer Tätigkeiten. Mit diesen Wurzeln und ihrer Leidenschaft hat sich Collien ein Leben aufgebaut, bei dem sie ihre beruflichen Träume frei ausleben kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes im September 2024 in Köln

Anzeige Anzeige

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025