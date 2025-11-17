Junas Reiseverbot: Anne Wünsche wollte nach Mallorca ziehen

Anne Wünsche (34) steht vor einem neuen Streit mit Ex-Partner Henning Merten (35): Ein Anwaltsschreiben untersagt der gemeinsamen Tochter Juna, die deutsche Grenze zu verlassen. Das Schreiben erreichte die Influencerin kürzlich, während sie konkret an einem Umzug nach Mallorca arbeitete. Dort wollte Anne mit ihren Kindern ein neues Zuhause finden. Auf Instagram erklärte sie zu den Beweggründen: "Es ist nicht mein Ziel, den Kindern den Papa wegzunehmen oder andersherum den Papa den Kindern wegzunehmen." Sie fühle sich in Deutschland "aktuell nicht wirklich sicher" und habe seit Langem den Traum, nach Mallorca auszuwandern. Nun blockiert das Reiseverbot die Pläne. Mit wem sie im Konflikt steht, ist klar: Henning. Wann es weitergeht, steht fest – der Gang vor Gericht folgt bald. Wo ihr Ausweichplan griffbereit liegt, verriet Anne ebenfalls: eine Notfall-Option für Dubai.

In einer ausführlichen Social-Media-Story schilderte die 34-Jährige, wie es dazu kam. Früher habe es mit Henning Gespräche über das Auswandern gegeben, sogar zwei Orte seien diskutiert worden, einer weiter entfernt als Mallorca. "Er will mir da keine Steine in den Weg legen", habe es damals geheißen, berichtet Anne. Jetzt aber würden ihr "Steine in den Weg gelegt". Parallel habe sie mit einem anderen Ex bereits eine Einigung gefunden; das "Go" solle demnächst notariell und gerichtlich fixiert werden, um Sicherheit für beide Seiten zu schaffen. Die nun verhängte Grenze für Juna hänge aus ihrer Sicht mit einem Missverständnis um ihren sogenannten Plan Y zusammen: einer Vorsorge, im Ernstfall schnell mit den Kindern ausreisen zu können. "Ich wollte eine Safe-Schublade haben. Einen Plan Y", erklärte sie im Netz. Ein Leben in Dubai komme für sie nicht infrage, betonte sie, es sei zu warm – für sie, die Kinder und ihre Hunde.

Schon vor einer Woche hatte die Influencerin mit deutlichen Worten auf die neue Entwicklung reagiert. "Gelber Brief vom Ex: Juna darf nicht mehr reisen beziehungsweise die deutsche Grenze verlassen", erklärte Anne damals auf Instagram. Auf ihrem WhatsApp-Channel legte sie nach: "Den Grund für diesen gelben Brief möchte ich euch verraten: Es war die unbegründete Angst, ich würde Hals über Kopf nach Dubai abhauen oder auswandern... Was ja totaler Quatsch ist. Ich kann und will nicht einfach nach Dubai abhauen." Dass Henning direkt zum Anwalt griff, statt mit ihr zu sprechen, enttäuschte sie sichtlich: "Statt zu reden, gab es halt erstmal einen gelben Brief mit einem Reiseverbot für Juna..."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin