"Mein Kind": Offset reagiert auf viertes Kind von Ex Cardi B

Ein Post, ein Löschklick und ein Sturm im Netz: Rapper Offset (33) hat auf Instagram eine brisante Zeile veröffentlicht und wieder entfernt – kurz nach der Meldung, dass Cardi B (33) und Stefon Diggs einen Sohn bekommen haben. In seiner Story stand: "Mein Kind, lol". Die Nachricht zündete im Moment, nachdem die Sängerin ihr Babyglück mit dem NFL-Star öffentlich gemacht hatte. Cardi reagierte umgehend – nicht auf Instagram, sondern auf anderen Social-Media-Plattformen. Dort prangerte die Rapperin an, dass sie belästigt werde, und setzte eine klare Grenze. Schauplatz der Auseinandersetzung: die Feeds, die Storys, die Spaces – und Millionen Augen, die mitlasen.

Die Musikerin legte in inzwischen gelöschten Posts auf X nach. "Ihr denkt, das ist so lustig, und das ist es nicht... Es ist über ein Jahr her und ich werde immer noch belästigt und bedroht, bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, dass mein Leben in Gefahr ist... Es ist alles Spaß und Spiel, bis es zu spät ist", schrieb sie. In einem weiteren Beitrag hieß es: "Leute tun alles für Aufmerksamkeit und es könnte sehr hässlich werden, mit nur einem Upload... Lasst mich einfach in Ruhe." Auf Spaces führte sie aus: "Ich bin wirklich müde davon, belästigt zu werden, und wenn ich privat belästigt werde und es ignoriere, dann werde ich öffentlich belästigt", sagte sie. "Ich habe jeden einzelnen Beleg. Wenn ihr weiter verdammte Blogs schickt, um mich zu belästigen – ich kann das nicht mehr."

Cardi und Offset haben eine bewegte gemeinsame Geschichte hinter sich. Nach fast sieben Jahren Ehe reichte die 33-Jährige im vergangenen August erneut die Scheidung ein. Beide teilen die Verantwortung für ihre gemeinsamen Kinder und ringen seit der Trennung öffentlich um Grenzen im digitalen Alltag. Nachdem Cardi und Stefon ihr Verhältnis öffentlich gemacht hatten, hatte Offset bereits auf ihre Beziehung reagiert und sie als "PR-Move" für ein Album abgetan. Vergangene Woche hatte die Rapperin die Geburt ihres vierten Kindes mit einem emotionalen Instagram-Post bestätigt. Sie schrieb: "Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Saison. Von vorn anzufangen ist nie leicht, aber es hat sich so gelohnt! Ich habe neue Musik und ein neues Album in die Welt gebracht! Ein neues Baby in meiner Welt und noch ein Grund, die beste Version von mir zu sein."

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025