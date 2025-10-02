Twenty4tim rührt mit Hochzeitsrede für Eltern zu Tränen

Es war ein ereignisreicher Tag für Twenty4tim (25): Seine Mutter Christina heiratete ihren Partner Sven und der Social-Media-Star spielte dabei eine ganz besondere Rolle. Der Influencer begleitete den bedeutenden Moment nicht nur als stolzer Sohn, sondern hielt auch eine emotionale Rede, die kein Auge trocken ließ. In einem Video, das Tim auf Instagram teilte, lobte er seine Mutter auf rührende Weise für ihre bedingungslose Unterstützung in seiner Kindheit und nannte Sven liebevoll seinen "Bonus-Papa".

In seiner Rede erinnerte Tim daran, wie seine Mutter ihn stets in seiner Individualität bestärkt hatte. Egal, ob Puppen oder Autos, Kleider oder Hosen – Christina habe ihm als Kind immer die Freiheit gegeben, er selbst zu sein. Diese Offenheit habe ihn geprägt und zu dem Menschen gemacht, der er heute ist, erklärte der Sänger in seiner emotionalen Ansprache. Auch Sven fand berührende Worte. Tim betonte, dass der neue Ehemann seiner Mutter ihm gezeigt habe, dass Familie nicht nur aus blutsverwandten Mitgliedern bestehen muss. "Du kümmerst dich um mich, egal was passiert", sagte er und bedankte sich dafür, dass Sven ihm ein liebevolles Vorbild sei. "Ich habe euch ganz toll lieb", schloss Tim seine Ansprache ab, während die Anwesenden ergriffen applaudierten.

Am 30. September gaben Christina und Sven sich das Jawort. Für Tim und die ganze Familie war das Hochzeitsfest ein wahrer Meilenstein. Auch zahlreiche prominente Gäste wie Jolina Mennen (33) sowie das Reality-TV-Paar Leyla und Mike Heiter (33) feierten gemeinsam mit dem Brautpaar. Die Influencerin Jolina teilte ihre Freude auf Instagram und umarmte die frisch gebackene Braut gerührt. "Sie haben 'Ja' gesagt", schrieb sie zu einem Video des bewegenden Moments.

Anzeige Anzeige

Imago Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Twenty4tim, Influencer

Anzeige