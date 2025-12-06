"Kann nicht mehr": Twenty4tim meldet sich nach Datingshow

Tim Maximilian Kampmann, besser bekannt als Twenty4tim (25), hat sich nun nach mehreren Wochen Funkstille nun in einer emotionalen Instagram-Story zurückgemeldet. Während er in Thailand für seine eigene Datingshow vor der Kamera stand, blieb es lange ruhig um ihn. "Hallo, hier bin ich wieder. Ich kann nicht mehr. Meine letzten Stunden waren geprägt, von emotionalen Ausbrüchen, die ich so noch gar nicht kannte", schrieb er unter Tränen. Der 25-Jährige zeigte sich ungewöhnlich verletzlich und erklärte, dass er sich während der Dreharbeiten in einer Tiefe geöffnet habe, die er zuvor aus Selbstschutz mied.

In weiteren Stories beschreibt Tim, wie sehr ihn die Erlebnisse vor Ort bewegt haben. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so sehr auf die Datingshow einlassen werde", schrieb er an seine 3,4 Millionen Instagram-Follower. Er berichtet von Kopfschmerzen nach der emotionalen Achterbahnfahrt und zieht einen deutlichen Vergleich: "Meine Datingshow war die intensivste Zeit, seitdem ich am Dschungelcamp teilgenommen habe." Was genau vor der Kamera passiert ist, bleibt zunächst geheim. "Ich bin glücklich", betont er, fügt jedoch hinzu, dass er noch nichts Weiteres verraten dürfe.

Schon vor der Datingshow hatte Tim öffentlich über seine Zweifel gesprochen, ob seine Bekanntheit nicht zur Hürde bei der Suche nach echter Liebe werden könnte. Das Format sollte ihm die Chance geben, ernsthafte Verbindungen zu knüpfen und vielleicht seine große Liebe zu finden. Der Kölner, der durch humorvolle Clips und extravagante Auftritte berühmt wurde, zeigt seinen Fans auf Instagram regelmäßig auch private Momente. Nun müssen sich seine Follower jedoch gedulden, um in der Show zu erfahren, ob er dort tatsächlich sein Glück gefunden hat. "Ihr seht alles in der Show. Wortwörtlich alles", verspricht Tim.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim meldet sich nach seiner Datingshow zurück

Imago Twenty4tim, 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2025

