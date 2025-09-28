30 Kilo weg: So bekam Twenty4tim Essstörung in den Griff

Social-Media-Star Twenty4tim (25), bürgerlich Tim Maximilian Kampmann, hat jetzt auf Instagram ehrliche Einblicke in sein Leben gewährt. Auf die Frage eines Followers, ob er manchmal noch Fressanfälle habe, sprach der Influencer offen über seine Vergangenheit mit einer Essstörung. Er erzählte, dass diese besonders stark war, als er 16 Jahre alt war. Er hörte damals auf zu essen und nahm innerhalb von vier Monaten zunächst 30 Kilogramm ab. "Selbstverständlich kam danach auch das große 'Fressen'", berichtet er von späteren Essanfällen.

Heute habe er das Problem weitestgehend im Griff, auch wenn er zugibt, dass es hin und wieder zu Rückschlägen kommt. Der Influencer geht mittlerweile liebevoller mit sich selbst um: "Ich habe gelernt, mich dann nicht mehr so dolle zu bestrafen", erklärte er in seinem emotionalen Posting. Dabei betonte er, dass es ihm nicht immer perfekt gelingt, aber er bemühe sich, jeden Tag ein wenig besser darin zu werden, netter zu sich selbst zu sein.

Den traurigen Grund für seine damalige starke Abnahme verriet Tim vor zwei Monaten in seinem Podcast "Keine echten Männer". Er berichtete von einer besonders prägenden Erfahrung in der Schulzeit: "Wenn jemand in der Schule Geburtstag hatte, hat er sich in die Mitte gesetzt und alle Kinder haben ihn hochgehoben und gesungen. Bei mir war das so, dass die Kinder dann so gesagt haben: 'Oh, das geht nicht'", erinnerte sich der 25-Jährige. Das sei der Moment gewesen, in dem er zum ersten Mal gemerkt habe, dass er zu viel wiegt.

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2023

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025