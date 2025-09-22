"Peinlich": Tessa Bergmeier kritisiert Tims Geburtstagsparty

Es war eine Party, die wohl niemand so schnell vergessen wird: Twenty4tim (25) hat Mitte September mit einem außergewöhnlichen Geburtstags-Event die Aufmerksamkeit der Social-Media-Gesellschaft auf sich gezogen. Der Influencer erschien zu seiner Feier unter anderem in einem weißen Prinzessinnenkleid, stieg in eine von Pferden gezogene Kutsche und ließ sich wie eine Märchenfigur feiern. Das pompöse Fest, bei dem auch zahlreiche gesponserte Produkte im Mittelpunkt standen, fand jedoch nicht bei allen Anklang. Besonders Reality-TV-Star Tessa Bergmeier (36) äußerte aufgebracht Kritik und bezeichnete das Spektakel in einem TikTok-Video als "peinlich". "Cinderella, die hätte sich im Grab umgedreht [...]. Ich bin einfach nur froh, bei diesem peinlichen Event nicht auf der Gästeliste gestanden zu haben", ärgerte sich die überzeugte Veganerin.

Tessa kritisierte sowohl Tims Outfit als auch die gesamte Organisation der Feier. "Das Kleid, billigstes Polyester, wahrscheinlich von Kinderhänden zusammengenäht", wetterte die zweifache Mutter. Sie warf ihm vor, alles nur für den perfekten Social-Media-Moment inszeniert zu haben und nannte seine Veranstaltung einen "Glitzerüberzug" ohne Substanz. Besonders störte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin offenbar am moralischen Aspekt. Sie beendete ihre Brandrede mit den Worten: "Glitzermüll, der sich Empowerment nennt. Selbst dem Märchen hätte man gesagt: 'Das ist nicht nur falsch. Das ist verdammt lächerlich.'"

Während Tessa mit ihrer Meinung scheinbar auf Konfrontation aus ist, fanden viele Fans von Tim dennoch Gefallen an seinem Look. Vor allem das weiße, schulterfreie Kleid, mit dem er die Feierlichkeiten eröffnete, sorgte für Begeisterung unter seinen Followern. User auf Instagram lobten ihn für seinen Stil und seine Selbstinszenierung als "absolute Queen". Der Ex-Dschungelcamper ist bekannt für seinen glitzernden und extravaganten Stil, der bei seinen Fans gut ankommt, und scheint sich von Negativkommentaren nicht beirren zu lassen.

Collage: IMAGO / APress International, AEDT Collage: Tessa Bergmeier und Twenty4tim

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Juni 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2025