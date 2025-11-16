Hat Twenty4tim seinem Ex-Flirt Kim etwa die Rosen geschickt?

Kim Virginia Grey (30) brachte ihre Fans zuletzt mit einem Schnappschuss in Aufruhr, der ein riesiges Bouquet roter Rosen zeigte. Doch ausgerechnet ihr Mann Nikola Grey (29) soll nicht hinter der romantischen Geste stecken. Aktuell kriselt es zwischen den beiden – aber wer hat der Reality-TV-Teilnehmerin die Blumen geschickt? Einer der Verdächtigen ist Social-Media-Star Twenty4tim (25). In einer Instagram-Fragerunde wurde er von seiner Community direkt darauf angesprochen. Seine klare Antwort: "Nein, haha. Wieso sollte ich das machen? (Würde ja auch nicht wegen meiner Datingshow passen)."

Dass Tim und Kim überhaupt miteinander in Verbindung gebracht werden, liegt an ihrer gemeinsamen Zeit nach der Teilnahme am Dschungelcamp. Nach der Show verbrachten die Medienpersönlichkeiten viel Zeit miteinander – und wurden sogar intim. Mittlerweile geht das Duo jedoch getrennte Wege: Kim ist seit Kurzem mit Nikola verheiratet und Tim versucht bald, die große Liebe in seiner eigenen Show zu finden.

Schon in der Vergangenheit wurde Tim immer wieder in die Gerüchteküche rund um Kim hineingezogen: Vor rund vier Monaten wurde zum Beispiel in den sozialen Netzwerken behauptet, Kim sei von dem Social-Media-Star schwanger gewesen. In einer Fragerunde stellte sich Kim den Spekulationen damals mit einem Lächeln. "Wild. Habe ich auch superviele Nachrichten zu bekommen, aber: Nein. Twenty4tim und ich waren nicht in freudiger Erwartung", stellte die Reality-TV-Teilnehmerin klar.

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Kim Virginia Hartung

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars