Mit prominenten Gästen: Twenty4tims Mama hat "Ja" gesagt

Große Freude und viel Aufregung herrschen bei Twenty4tim (25): Seine Mutter Christina heiratete gerade ihren Partner Sven. Das besondere Ereignis wurde natürlich gebührend gefeiert und auf Instagram festgehalten. Das Hochzeitsfest war nicht nur für die Familie ein Meilenstein, sondern auch für die prominenten Gäste, die gemeinsam mit dem Brautpaar den Tag zelebrierten. Unter den Feiernden waren Jolina Mennen (33) sowie das Reality-TV-Paar Leyla (29) und Mike Heiter (33). Besonders emotional zeigte sich Jolina, die ein rührendes Video teilte, in dem sie die frisch gebackene Braut umarmte. "Sie haben 'Ja' gesagt", schrieb sie und ließ dabei keinen Zweifel an ihrer Freude und Ergriffenheit.

Auch Tim teilte seine Gefühle mit seinen Fans und machte im Netz keinen Hehl aus seiner Begeisterung: "Seid ihr bereit für ein Hochzeitsfoto, meine Lieben? Ich heule schon seit ein paar Stunden durch", verkündete der Social-Media-Star. Kurz darauf teilte er ein Foto, das zeigt, wie Sven und Christina nach der Trauung von ihren Liebsten empfangen wurden. Die Braut trug dabei ein schulterfreies, weißes Kleid, während ihr Gatte einen beigen Anzug und weiße Sneaker zum Besten gab. Zu dem rührenden Foto schrieb der stolze Sohn: "Offiziell Mann und Frau. Manchmal schreibt das Leben die schönsten Liebesgeschichten."

Tims Fans ist klar, wie viel ihm der Hochzeitstag seiner Mutter bedeutet. Der einstige Dschungelcamper wohnte sogar nach seinem Durchbruch noch im selben Haus wie Christina und genießt die Nähe zu seiner Familie sehr. An ihrem Geburtstag Mitte September schwärmte er von ihrer Beziehung in einem Post auf Social Media: "Seitdem ich denken kann, stellst du deine eigenen Bedürfnisse hinten an. Und jetzt, 25 Jahre später, erkenne ich erst so richtig, dass deine bedingungslose Liebe mich zu dem Mann gemacht hat, der ich heute bin."

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen und Twenty4tims Mutter, September 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

