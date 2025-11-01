Für seine Mega-Party: Das war Twenty4tims Halloween-Kostüm

Der bekannte Influencer Twenty4tim (25) hat sich für seine diesjährige Halloween-Feier ordentlich ins Zeug gelegt: Am 31. Oktober lud er zu einer spektakulären Party in einem exklusiven Club in Düsseldorf ein. Doch nicht nur die Veranstaltung an sich sorgte für Aufsehen, auch sein Kostüm ließ die Herzen vieler Fans höherschlagen. Tim präsentierte sich in aufwendiger Verkleidung als Yoda aus der Star-Wars-Saga. Tage zuvor hatte er auf Instagram einen Einblick in die langwierigen Vorbereitungen gegeben. Der Look erforderte zehn Tage Arbeit und einen achtstündigen Schminkprozess – inklusive eines maßgefertigten Gipsabdrucks seines Gesichts.

In den sozialen Medien zeigte der Influencer Schritt für Schritt, wie die Verwandlung in die legendäre Figur aus einer weit, weit entfernten Galaxie Gestalt annahm. Er erklärte, sein Ziel sei es gewesen, seinen Look von allem zu übertreffen, was er je zuvor für Halloween geschaffen habe. Abgerundet wurde das Ergebnis schließlich von grüner Haut, pointierten Ohren und ausdrucksstarken Falten – professionell inszeniert bis ins kleinste Detail. "Los geht's! Zehn Tage Arbeit, acht Stunden geschminkt und das alles nur, damit ihr ein geiles Ergebnis bekommt", schrieb er zu einem Video, in dem er den spektakulären Look erstmals zeigte.

Twenty4tims Halloween-Leidenschaft erinnert dabei an Heidi Klum (52), die regelmäßig mit ihren ausgefallenen Kostümen für Schlagzeilen sorgt. Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin ließ sich in New York erneut zur "Königin des Halloween" krönen, als sie auf ihrer legendären Party als beeindruckende Medusa erschien. Die schlangenartige Verkleidung begeisterte nicht nur die Gäste: Heidi zeigte sich mit grün schuppenbedeckter Haut, einem langen Schlangenschwanz und einem Kopf voller Schlangen, ganz im Stil der griechischen Mythologie.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim als Yoda, Oktober 2025

Imago Twenty4tim, Influencer

Getty Images Heidi Klum als Medusa bei ihrer Halloween-Party 2025

