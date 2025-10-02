Überraschung: Zwei weitere Promi-BB-Kandidaten verkündet

Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) ziehen ins Promi Big Brother-Haus! Die aufregende Neuigkeit wurde während einer offiziellen Pressekonferenz zur Show bekannt gegeben, bei der auch Promiflash anwesend war. Dabei überraschte besonders die Rückkehr von Désirée, die bereits zum zweiten Mal an der RTL-Show teilnimmt. Harald hingegen wagt sich erstmals in den berühmt-berüchtigten Container. Die neue Staffel der Realityshow startet bereits am 6. Oktober 2025 um 20:15 Uhr und verspricht jede Menge Zündstoff zwischen den prominenten Bewohnern.

Insgesamt kämpfen damit 14 Stars um den Sieg und die stolze Gewinnsumme von 100.000 Euro. Während die ersten zwölf Kandidaten bereits im Vorfeld bestätigt wurden, wurde das Publikum nun mit den zwei Neuzugängen überrascht. Die tapferen Prominenten müssen zwei Wochen lang unter ständiger Beobachtung zusammenleben. Neben den Ausstrahlungen im Abendprogramm bietet Sat.1 einen 24-Stunden-Livestream an, der ab dem 4. Oktober auf Joyn verfügbar ist. Damit können Fans rund um die Uhr verfolgen, wie die Stars miteinander agieren.

Doch die Konkurrenz ist hart: Neben den beiden Neuzugängen wurden bereits vor einigen Wochen Sarah-Jane Wollny (27) und Andrej Mangold (38) als erste Kandidaten der 14. Staffel bestätigt. Kurz darauf brachte der große Bruder mit Laura Maria Lettgen, Michael Naseband (60), Christina Dimitriou (33), Achim Petry (51) und Karina2You fünf neue Namen ins Rennen um das fette Preisgeld. Schlussendlich wurden auch Marc Terenzi (47), Doreen Dietel (50), Paco Herb, Pinar Sevim und SatansBratan als Kandidaten verkündet.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick und Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025