Auch diese fünf Stars machen den Promi-BB-Container unsicher
Auch diese fünf Stars machen den Promi-BB-Container unsicher

Auch diese fünf Stars machen den Promi-BB-Container unsicher

- Louisa Riepe
Lesezeit: 2 min

"Promi Big Brother" startet im Oktober mit einer neuen Staffel und sorgt schon jetzt für reichlich Spekulationen über die Identitäten der prominenten Teilnehmer. Während Andrej Mangold (38) und Sarah-Jane Wollny (26) bereits seit Wochen als Kandidaten bestätigt sind, hat der Sender auf seinem offiziellen Instagram-Kanal nun fünf weitere Persönlichkeiten enthüllt, die den Container unsicher machen sollen. Neu dabei sind Realitystar Laura Maria Lettgen, Schauspieler Michael Naseband (60), Realitystar Christina Dimitriou (33), Schlagersänger Achim Petry (51) und TikTok-Star Karina2You.

Diese fünf Neuankömmlinge versprechen eine spannende Mischung für die diesjährige Ausgabe. Laura ist vor allem durch ihre skandalträchtigen Auftritte in Reality-TV-Formaten bekannt und könnte für jede Menge Drama sorgen. Michael, bekannt aus der Krimiserie "K11 - Kommissare im Einsatz", dürfte eine ganz andere Dynamik in die Runde bringen. Schlagersänger Achim, der Sohn von Wolfgang Petry (74), bringt musikalischen Glanz ins Spiel. Komplettiert wird das Quintett durch Christina, die schon in anderen Reality-Formaten polarisierte, sowie Karina2You, die sich als TikTok-Star mit Millionen Fans vor allem in der Online-Welt einen Namen gemacht hat.

Schon vor einigen Tagen wurde die Gerüchteküche ordentlich angeheizt, als Sat.1 auf Instagram ein mysteriöses Video postete. Darin versteckten sich zahlreiche Hinweise auf die noch geheimen Kandidatinnen und Kandidaten. Unter anderem waren eine Tasse mit der Aufschrift "Die beste Mama der Welt", rote Haare und ein Mikrofon zu sehen – die Fans rätselten wild los. Schnell kursierten Namen wie Christina Kampmann, Tara Tabitha (32), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Laura Lettgen und Serkan Yavuz (32) als mögliche Bewohnerinnen und Bewohner.

"Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025
"Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025
Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere
Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere
Michael Naseband, Fernsehdarsteller
Michael Naseband, Fernsehdarsteller
