Sam Thompson stellt der Mannschaft seine neue Freundin vor

Großer Auftritt an der Stamford Bridge: Sam Thompson (33) hat seine neue Freundin Talitha Balinska zum Chelsea-Heimspiel ausgeführt und sie gleich seiner Fußballwelt vorgestellt. Der Reality-Star kam am Dienstagabend mit der Influencerin im Partnerlook ins Stadion, beide trugen blaue Chelsea-Trikots. Vor dem Anpfiff teilte Sam ein Pärchenfoto auf Instagram und schrieb: "Game-Tag, Baby!" Talitha setzte modisch noch einen drauf, rollte ihr Shirt nach oben und zeigte in der Spiegelaufnahme ihren Bauch. Später postete Sam vom Stadionvorplatz und stichelte Richtung Team: "Ihr versucht wirklich, meine Weihnachtsferien zu ruinieren, Chelsea..." Am Ende reichte es für die Blues nur zu einem 2:2 gegen Bournemouth, doch für das frisch verliebte Duo blieb es ein Date-Abend mit Strahlemomenten in West-London.

Offiziell sind Sam und Talitha seit Anfang Dezember ein Paar, nachdem sie monatelang leise angebandelt hatten. Kennengelernt hatten sie sich schon 2023, als Talitha für die Sonnenbrillenmarke Dinelli von Sam und Reza Amiri-Garroussi vor der Kamera stand. Verkuppelt wurden die beiden schließlich von Reza, einem alten Freund und "Made in Chelsea"-Kollegen. Richtig Fahrt nahm die Verbindung auf, als Talitha als Überraschungsgast bei Sams Live-Show in der O2-Arena auftauchte – von da an folgte ein Wiedersehen dem nächsten. Trotz des Remis gegen Bournemouth genossen die zwei den Fußballabend, während Chelsea bereits auf das nächste Spiel gegen Man City schielt. Auch privat läuft es rund: Die beiden verbrachten ihren ersten gemeinsamen Weihnachtsfeiertag zusammen.

Zu Weihnachten zeigte sich das Paar im Familienmodus: Festliche Fotos zeigten Sam und Talitha in passenden Pyjamas mit rot-weißen Zuckerstangenstreifen, umringt von Sams Mutter, seiner Schwester Louise und deren Verlobtem Ryan Libbey sowie dem kleinen Leo. Sam, der seine Beziehung kürzlich im Podcast mit seinem besten Freund Pete Wicks (37) mit den Worten "Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin!" bestätigte, setzt sichtbar auf Nähe statt Glamour-Show. Die Influencerin wirkt dabei entspannt an seiner Seite, sei es beim Dinner oder auf der Tribüne. Aus dem engeren Freundeskreis kommt Unterstützung: Reza, der Kuppler der Runde, gilt als Bindeglied zwischen der TV-Welt und Sams Privatleben. Und während die beiden ihren Rhythmus finden, bleiben es die kleinen Rituale – vom Trikot im Stadion bis zum Partner-Pyjama unterm Tannenbaum –, die ihren neuen Alltag prägen.

Sam Thompson und Talitha genießen romantisches Kino-Date

Sam Thompson bei der diesjährigen Staffel von "Celebrity Big Brother"

Sam Thompson beim Sport 2025

