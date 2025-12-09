Das hat sich nach "Promi Big Brother" für Achim verändert

Achim Petry (51), der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (74), blickt mit einem Lächeln auf seine Zeit bei Promi Big Brother zurück. Der Musiker, der für seine ruhige und sympathische Art bekannt ist, berichtete nun, dass die Show sein Leben durchaus positiv beeinflusst hat. "Direkt danach hat sich etwas verändert", erzählte er im Promiflash-Interview. Er schilderte eine Situation an einer Raststätte zwei Tage nach seinem Show-Exit, als ihn jemand erkannte und sagte: "Du warst doch im Container." Die Begegnung zeigte ihm, dass sein Aufenthalt dort durchaus in den Köpfen der Zuschauer geblieben ist.

Für Achim war die Teilnahme zwar "hilfreich", vor allem jedoch eine persönliche Bereicherung: "Ich mache das aber wirklich nur aus einem Grund, weil ich wirklich die Erfahrung gesucht habe", betonte er. Dabei habe er eigentlich nur herausfinden wollen, ob er Freude daran hat – und kam zu einem klaren Ergebnis: "Es hat mir Spaß gemacht." Trotzdem möchte der Sänger seine nächsten Schritte genau abwägen und nicht wahllos in jede TV-Show einsteigen. "Ich gehöre auch nicht in jedes Format rein", erklärte er entschlossen.

Wie wertvoll die Zeit im TV-Container für Achim war, betonte der Sänger auch direkt nach seinem Auszug vor zwei Monaten. In einem Video auf Instagram schwärmte der 51-Jährige: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, da drin zu sein. Es war eine Reise, die ich nie vergessen werde." Besonders stolz war er darauf, wie er und die anderen Kandidaten miteinander umgingen. Streit und Zwistigkeiten wollte er nicht zu sehr bewerten: "Wenn der ein oder andere einen Fehler gemacht hat, sollte man nicht darauf rumhacken."

Imago Achim Petry bei Katys X-mas Wonderland in Köln, Dezember 2025

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Finale