"Die lügt": Promi-BB-Karina rechnet mit Désirée Nick ab

In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother flogen zwischen Social-Media-Star Karina Kipp und Fernsehikone Désirée Nick (69) die Fetzen. Nach dem Finale bricht Karina jetzt ihr Schweigen und schildert bei Bild ihre Sicht der Ereignisse. "Désirée ist die größte Lügnerin im ganzen Camp", wirft sie ihrer ehemaligen Mitbewohnerin vor und betont, dass die Behauptungen über ihr Kochbuch absolut erfunden seien. Désirée hatte öffentlich gezweifelt, dass Karina den Inhalt selbst verfasst habe. Die Influencerin kontert: "Ich habe jedes Wort selbst geschrieben." Lediglich bei Rechtschreibung und Grammatik habe sie als Nicht-Muttersprachlerin Unterstützung gehabt.

Der Höhepunkt des Streits drehte sich um Karinas Buch. Désirée behauptete, sie sei von dem wahren Verfasser kontaktiert worden, der angeblich hinter dem Werk steckt. Karina weist dies entschieden zurück und fordert Désirée auf, den vermeintlichen Autor offenzulegen: "Ich möchte wissen, wer das sein soll." Außerdem denkt sie darüber nach, rechtliche Schritte wegen Verleumdung einzuleiten. Auch vermutet Karina, dass Eifersucht eine Rolle gespielt habe. Mit Millionen Fans auf TikTok und einer entspannten, konfliktfreien Haltung sei sie Désirée ein Dorn im Auge gewesen. Diese hat wiederum in einem Interview erklärt, Karina habe sich in der Sendung als Everybody’s Darling inszeniert und sie als hinterhältig bezeichnet.

Désirée sorgte in der Vergangenheit bereits bei anderen Gelegenheiten für Schlagzeilen, insbesondere durch kritische Äußerungen über Mitstreiter in ähnlichen Formaten. Bekannt für ihre spitze Zunge, sagte sie einst, dass sie in solchen Shows immer ehrlich ihre Meinung vertrete. Neben ihrer Karriere im Fernsehen ist Désirée auch als Buchautorin erfolgreich und hat mit Titeln wie "Der Lack bleibt dran" Bestseller gelandet. Sie selbst betont, dass sie im Gegensatz zu Influencern für ihre Werke jahrelang gearbeitet habe. Diese direkte und unverblümte Art prägt ihren Auftritt sowohl vor als auch hinter den Kameras.

Joyn Karina Kipp im Promi-Big-Brother-Haus vor ihrer Lebenslinie

Joyn Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Imago Désirée Nick präsentiert ihr Buch auf der Frankfurter Buchmesse 2024