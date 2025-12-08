Mit ihnen hat Achim Petry nach "Promi Big Brother" Kontakt

Achim Petry (51) hält nach seinem Abenteuer bei Promi Big Brother engen Kontakt zu seinen Mitstreitern und trifft sie auch im Alltag. Erst am Samstag stand ein Wiedersehen mit dem Schauspieler Michael Naseband (60) an, wie Achim im Gespräch mit Promiflash verriet. Auch mit Paco und Jimi (33) habe er regelmäßig Kontakt. Schon am 9. Dezember folgt das nächste Get-together – dann geht es für ihn gemeinsam mit Karina, Paco und Andrej (38) nach Bremen.

Dort will die Gruppe Obdachlose verköstigen und unterstützen. Die Pläne für Bremen sind für den Musiker mehr als ein bloßes Wiedersehen. "Da freue ich mich total darüber, das auch noch mit Gutem zu verbinden", erklärte er gegenüber Promiflash. Der Besuch im Norden soll nicht nur ein Wiedersehen sein, sondern ganz praktisch helfen – warmes Essen und ein offenes Ohr inklusive.

Schon kurz nach seinem Auszug sprach Achim offen über seine Erfahrungen im Container und zog gegenüber seinen Fans eine positive Bilanz. "Es war ein unglaubliches Erlebnis, da drin zu sein. Es war eine Reise, die ich nie vergessen werde", resümierte der Musiker damals auf Instagram. Die Zeit mit der "irren Truppe" habe er sehr genossen und betonte: "Wenn der ein oder andere einen Fehler gemacht hat, sollte man nicht darauf rumhacken."

Imago Achim Petry beim 2. Sommergarten 2025 auf der Beelitzer Freilichtbühne

Imago Achim Petry beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 29.06.2025

Imago Achim Petry beim SchlagerHammer 2023 im Schlosspark Oranienburg