Adam Peatys Mama hofft auf Versöhnung mit ihrem Sohn

Es sollte eigentlich ein Traumjahr für Adam Peaty (31) werden: Der Schwimmstar hat am Samstag, 27. Dezember, seine Partnerin Holly Ramsay in der prachtvollen Bath Abbey geheiratet – rund 200 Gäste feierten mit dem Paar. Doch ausgerechnet die Familie des Olympiasiegers fehlte fast komplett. Nur Adams Schwester Bethany stand als Brautjungfer an Hollys Seite, während Mutter Caroline fernblieb. An Silvester meldete sich Caroline nun mit rätselhaften, aber deutlichen Worten auf Instagram und schrieb, sie habe ein Stück von sich verloren und bete für Frieden im Jahr 2026.

Auf Instagram teilte Caroline zuerst eine Zeichnung von einem Rotkehlchen und einem Marienkäfer auf einem Zweig. Darunter stand der Satz: "Nur eine kleine Erinnerung daran, dass du keine Vorsätze fassen, keine großen Entscheidungen treffen oder große Ankündigungen machen musst. Du kannst dir einfach liebevolle Absichten setzen und jeden Tag nehmen, wie er kommt." Kurz darauf folgte ein deutlich emotionalerer Text, in dem sie offen verriet, wie tief der Bruch sie getroffen hat. "Ich werde dieses Jahr nicht beenden und so tun, als sei alles in Ordnung gewesen. Ich habe dieses Jahr ein Stück von mir verloren, das ich nie wieder zurückbekommen werde, und ich zwinge kein Lächeln auf, als hätte mich das nicht verändert", heißt es in dem Post. Sie wolle nicht so tun, als wäre 2026 "ihr Jahr", sondern bete darum, dass ihr Herz nie wieder so brechen müsse und sie echten Frieden finde: "Ich verdiene ein Jahr, das nicht wehtut."

Bereits vor zwei Monaten hatte sich das Familiendrama um Adam und Holly deutlich zugespitzt. Der Streit eskalierte, als die Influencerin Adams Mutter nicht zu ihrem Junggesellinnenabschied ins Soho Farmhouse einlud, während unter anderem Hollys Mutter Tana, ihre beiden Schwestern und sogar Adams Schwester Bethany dabei waren. Dass Adam im Gegenzug Hollys Vater Gordon zu seinem eigenen Junggesellenabschied einlud, sorgte zusätzlich für Zündstoff. Der Ärger schwappte schließlich ins Netz, als Adams Tante Louise auf Instagram schrieb: "Als Braut verdienst du das, jedoch warst du spalterisch und verletzend gegenüber einer Frau, die ich liebe." Sie machte deutlich, wie wenig sie von diesem Umgang mit Caroline hielt.

Getty Images Adam Peaty, Schwimmer

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025

Getty Images Adam Peaty bei den GQ Men Of The Year Awards 2024 in London