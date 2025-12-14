So war 24-Stunden-Beobachtung für Achim Petry bei Promi-BB

Achim Petry (51) hat nach seinem Aufenthalt bei Promi Big Brother offen darüber gesprochen, wie es ist, rund um die Uhr von Kameras beobachtet zu werden. Im Gespräch mit Promiflash schildert der Sänger, dass ihn die 24-Stunden-Präsenz der Kameras überraschend wenig aus der Ruhe brachte und er selbst in Stressmomenten gelassen blieb. "Die Produktion fördert natürlich die Extremsituation. Es war ja kalt. Kein Schlaf, kein Nikotin, kein Kaffee, kein Essen. Wir hatten ja nur Erbsensuppe", so Achim. Trotzdem fühlte er sich fair behandelt und fand schnell seinen Rhythmus in der ungewohnten Umgebung.

Viele in seinem Umfeld hätten erwartet, dass er ohne Zigaretten, Koffein und mit knurrendem Magen reizbar reagiert. Doch genau das blieb aus. "Es war ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil ich glaube, wenn du kein Arsch bist, dann wirst du auch nicht zum Arsch gemacht", erklärte er. Einen entscheidenden Anteil schreibt er seinen Mitbewohnern zu: "Ich fand den Cast super. Ich fand die Leute, die da drin waren, toll. Da war wirklich von jedem was dabei und ich mochte sie alle. Desiree war total nett zu mir. Harald, nicht zu jedem, aber zu mir. Harald war super nett zu mir. Die anderen auch", so Achim.

Schon zuvor hatte Achim davon gesprochen, wie wertvoll die Zeit im "Promi Big Brother"-Haus für ihn gewesen sei. Der Sohn von Wolfgang Petry (74) sah seine Teilnahme an der Realityshow als eine unglaubliche Erfahrung und schätzte die Gelegenheit, neue Seiten an sich selbst zu entdecken. Für den Sänger war es ebenso eine Reise der Selbstreflexion, bei der er sich immer wieder von seiner ruhigen und gelassenen Seite zeigen konnte.

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

