Ihr Bild geliket: Laura Blond schießt gegen Eric Stehfest

Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond startet direkt mit einem Seitenhieb ins neue Jahr: Die Reality-TV-Bekanntheit meldet sich auf Instagram bei ihren Fans und präsentiert einen Screenshot, der es in sich hat. Darauf zu sehen: Schauspieler Eric Stehfest (36), der ihren neuesten Post mit einem Like markiert hat. Statt sich geschmeichelt zu fühlen, reagiert Laura jedoch deutlich genervt. Unter das Bild schreibt sie: "Was soll denn der Sche*ß jetzt?" – und macht damit klar, dass sie von dieser unerwarteten Online-Aufmerksamkeit offenbar wenig hält. Außerdem fragt sie provokant: "Bringt das Glück oder Unglück für 2026?"

Mit der Veröffentlichung des Screenshots setzt Laura ihren Kurs fort, auch kleine Netzsignale öffentlich einzuordnen – besonders, wenn sie von prominenten Absendern stammen. Ob Eric das Herz bewusst setzte oder nur kurz durch den Feed scrollte, ist nicht klar. Eine Reaktion des Schauspielers auf Lauras Seitenhieb blieb zunächst aus.

Für Eric ist die öffentliche Aufmerksamkeit rund um sein Liebes- und Privatleben nichts Neues. Der Schauspieler und Autor hatte vor einigen Monaten bereits die Trennung von Edith (30) öffentlich gemacht und damals eingeräumt, dass diese Phase für die gemeinsame Familie nicht leicht sei. Auch Laura ist mit Schlagzeilen rund um Beziehungen und prominente Kontakte vertraut und teilt private Einblicke regelmäßig mit ihrer Online-Gemeinde.

Collage: RTLZWEI, Instagram / ericstehfest Collage: Laura Maria Lettgen und Eric Stehfest

Instagram / laurablondd Laura Blond, Realitystar

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, TV-Bekanntheit