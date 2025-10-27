Christina Dimitriou hätte PBB-Gewinn ihrer Tochter geschenkt

Reality-TV-Star Christina Dimitriou (33) ist bereits früh aus der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother ausgeschieden. Doch im Gespräch mit Promiflash rührte die viel diskutierte Ex-Freundin von Aleksandar Petrovic (34) mit einem ehrlichen Geständnis: Das Preisgeld für den Sieg hätte sie komplett ihrer Tochter überlassen. "Alles für meine Tochter. Sche*ß auf mich. Ich mache immer mein Geld", erklärte sie entschlossen. Bereits in vergangenen Interviews wie bei den "Reality Awards" betonte die alleinerziehende Mutter: "Es wird nichts fehlen." Der Großteil des Gewinns sollte ihrer Tochter zugutekommen, während sie den Rest für Investitionen vorgesehen hatte.

Auch wenn Christinas Zeit im Container früh endete, nutzte sie den Moment nach dem Exit, um ihre Prioritäten zu betonen. "Aber das wäre für sie schon ein guter Anfang gewesen", sagte sie Promiflash über den Zweck der Siegprämie. Sowohl über ihre Tochter als auch über den Kindsvater ist so gut wie nichts bekannt. Über die Identität des Erzeugers sagte sie vergangenes Jahr in einem Interview nur: "Das werdet ihr nie erfahren. Er kommt nicht aus dem Reality-Bereich und auch nicht aus Deutschland." Ihre Teilnahme bei der beliebten Show war für Christina eine Gelegenheit, ihren Fans eine andere Seite von sich zu zeigen – auch wenn die Zeit im Container für sie letztlich nur von kurzer Dauer war.

Christina, die vor allem seit ihrer Teilnahme an Temptation Island 2019 aus der Trash-TV-Szene nicht mehr wegzudenken ist, überrascht nicht selten mit markanten Aussagen und ihrer offenen Art. Ihr Single-Status und ihre oft direkt ausgesprochenen Meinungen machen sie zu einer Persönlichkeit, die polarisiert. Vor allem bei The 50 sorgte die temperamentvolle Reality-Diva mit ihrem Exit für mächtig Furore. Ob Christina, die großen Wert auf Familienzeit legt, künftig mehr Details aus ihrem Familienleben mit der Öffentlichkeit teilen wird, bleibt abzuwarten. Im Rampenlicht fühlt sich die Powerfrau aber sichtlich wohl.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Joyn Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025