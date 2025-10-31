Harald Glööckler erklärt seinen Tränenausbruch bei Promi-BB

Harald Glööckler (60) zeigte sich in der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother von einer neuen, emotionalen Seite. Kurz vor dem Finale brach der exzentrische Designer vor laufenden Kameras in Tränen aus. Auslöser war der Moment, als Nachrichten von Angehörigen die Teilnehmer erreichten, doch anstelle von Familie oder Partner richteten einzig seine langjährige Freundin Kader Loth (52) und deren Ex-Mann warme Worte an ihn. Dieser Umstand brachte Harald dazu, über sein Leben nachzudenken, was Erinnerungen an seine einsame Kindheit und die Gewalt innerhalb seiner Familie wachrief. Nach der Sendung offenbarte er, dass der Verlust seiner Mutter in der Kindheit und die fehlende familiäre Geborgenheit Narben hinterlassen haben.

In einem Interview im SAT.1-"Frühstücksfernsehen" sprach der 60-Jährige offen über die Traumata seiner Kindheit und den Tränenausbruch bei "Promi Big Brother". Dem Designer wurde während jener jugendlichen Jahre weder Liebe noch Rückhalt zuteil, was auch im Erwachsenenalter für eine schwer zu schließende Lücke in seinem Leben sorgte. Als tiefen Einschnitt bezeichnete er zudem den Anfang des Jahres verstorbenen Hund Billy, der über 14 Jahre eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hatte. Dennoch wagt Harald nun einen neuen Schritt: Er hat sich einen Welpen ausgesucht, der sein Leben zukünftig bereichern soll. "Ich freue mich schon sehr", gab er zu.

Neben den emotionalen Erlebnissen im TV-Container gab es aber auch schöne Momente, die Harald während der Staffel Kraft gaben. Besonders die Zeit mit Désirée Nick (69) hob er hervor und bezeichnete diese als unterhaltsam und bereichernd. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte Harald von der gemeinsamen Zeit im Container. "Das war sehr, sehr amüsant. Ich mag Désirée sehr, sie ist eine ausgesprochen intelligente Frau", sagte der Designer. Besonders der scharfsinnige Humor der Entertainerin hatte es ihm angetan: "Viele verstehen sie nicht, verstehen ihren Witz und ihren Humor nicht und unterschätzen sie."

Joyn Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025