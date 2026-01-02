Dieser Disney-Bösewicht bekommt doch sein eigenes Spin-off

"Die Schöne und das Biest" wurde eine der wenigen erfolgreichen Realverfilmungen der Disney-Klassiker. Den Erfolg hatte das Märchen aber nicht nur Hauptdarstellerin Emma Watson (35) zu verdanken – bei den Fans kam besonders das schrullige Antagonisten-Duo Gaston und LeFou gut an, damals gespielt von Luke Evans (46) und Josh Gad (44). Kein Wunder also, dass Disney nicht lange zögerte und ein Spin-off plante. Doch das liegt schon seit einigen Jahren auf Eis. Zumindest bis jetzt, denn offenbar wird eine Serie mit dem selbstverliebten Gaston nun doch umgesetzt. Wie Deadline berichtet, verpflichtete der Mäusekonzern bereits Drehbuchautor Dave Callaham. Dieser steckt auch hinter dem Skript für das Marvel-Abenteuer "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Als Produzentin übernimmt Michelle Rejwan das Ruder, die ebenfalls für das Star Wars-Spin-off "Andor" verantwortlich war.

Für die Regie wurde aktuell noch kein Name genannt – ebenso wenig gibt es schon Details zur Handlung oder Besetzung. Dass die Darsteller aus dem Film, Luke und Josh, wieder übernehmen werden, ist wohl eher unwahrscheinlich. Das Projekt wird kaum nach den Ereignissen in "Die Schöne und das Biest" spielen, da Gaston am Ende sein Leben lässt. Wahrscheinlicher ist, dass das Spin-off auf Gastons Vergangenheit als Soldat blickt, mit der er sich immer so sehr brüstet – möglicherweise ist er nicht der Kriegsheld, der er behauptet zu sein. Das würde aber jüngere Darsteller benötigen, weshalb die beiden ursprünglichen Schauspieler rausfallen würden.

Während viele Realverfilmungen aus dem Hause Disney bei den eingefleischten Fans eher für lange Gesichter sorgten, bildete "Die Schöne und das Biest" 2017 eine Ausnahme. Regisseur Bill Condon (70) überzeugte das weltweite Publikum und konnte über eine Milliarde Euro einspielen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreichte das Musical eine positive Zuschauerwertung von 80 Prozent. Das liegt aber nicht nur an der magischen Umsetzung des Zeichentrickklassikers und den eingängigen Songs, sondern auch an der hochkarätigen Besetzung: Neben Emma, Luke und Josh spielten Dan Stevens (43), Emma Thompson (66), Stanley Tucci (65), Ian McKellen (86) und Ewan McGregor (54) mit.

