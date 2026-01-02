Darum drehten John Wayne und Clint Eastwood nie zusammen

Clint Eastwood (95) und John Wayne (†72) gemeinsam in einem Western – das blieb ein Traum. Während Clint in den 1960ern mit der Dollar-Trilogie zum Star aufstieg, winkte John ab, sobald eine Zusammenarbeit konkret wurde. Besonders deutlich wurde das Anfang der 1970er in Los Angeles, als der Regisseur Larry Cohen das Projekt "The Hostiles" vorbereitete und beide Legenden vor die Kamera holen wollte. Doch Wayne, der in Klassikern wie "Stagecoach" und "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" brilliert hatte, lehnte das Vorhaben ab. Der Altstar wollte nichts mit dem Stil zu tun haben, mit dem Clint groß geworden war.

Der Kern des Konflikts: der Kurswechsel des Genres. Mit den Italowestern wurden die Geschichten rauer, moralisch grauzoniger und blutiger, die Helden rebellischer und schweigsamer. Genau das machte Clint zum Aushängeschild der neuen, düsteren Ära. John wiederum setzte als patriotisch geprägter Traditionalist auf klare Werte und romantisierte Frontier-Mythen und störte sich an dem Ruf, den die Dollar-Filme dem neuen Rivalen einbrachten. Laut Screen Rant sah John in "The Hostiles" eine Verlängerung des Trends, den er ablehnte. Auch Clints Regiedebüt "Ein Fremder ohne Namen" traf bei ihm auf wenig Gegenliebe. So blieb es bei getrennten Wegen und bei zwei Mythen, die nie aufeinanderprallten.

Abseits dieses verpassten Duells entwickelte sich Clint zur prägenden Figur zwischen Schauspiel und Regie, während John bis zu seinem Tod 1979 als Inbegriff des klassischen Western-Helden galt. Der Regisseur und Produzent aus Kalifornien überraschte später immer wieder mit Projekten, die persönliche Handschrift über starre Genregrenzen stellten. Privat hielt Clint sein Umfeld meist aus der ersten Reihe heraus, zeigte sich in seltenen Momenten aber als jemand, der Routinen liebt und auf zurückgezogene Arbeitsweisen setzt. Weggefährten berichten, dass ihm Loyalität wichtiger ist als Lautstärke. John, der jahrzehntelang den archetypischen Cowboy verkörperte, pflegte enge Freundschaften am Set und blieb in Interviews bei einfachen Wahrheiten: Arbeit, Familie, Flagge und der feste Glaube an das, was der Western ursprünglich erzählen sollte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Porträt eines lächelnden John Wayne mit Hut und gelbem Halstuch, 1976

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Film-Ikone

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler