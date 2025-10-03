"Euphorie" feiert Debüt: Diese zwei Realitystars sind dabei

Das Warten hat ein Ende: Das deutsche Remake der Serie Euphoria feiert unter dem Titel "Euphorie" seinen Start auf RTL+ und sorgt schon jetzt für Aufsehen. Mit einem schonungslos intensiven Blick auf das Leben der Jugend von heute verspricht die Serie jede Menge Drama, Chaos und Emotionen. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Mila, gespielt von Derya Akyol, die nach einem Klinikaufenthalt ihren Weg zurück ins Leben sucht, dabei jedoch in einen Strudel aus Liebe, Drogen und Konflikten gerät. Wie RTL bekannt gibt, mischen neben einem spannenden Hauptcast auch bekannte Reality-TV-Stars wie Gigi Birofio (26) und Filip Pavlović (31) in Gastrollen mit.

Die Serie punktet mit einer spannenden Besetzung und packenden Themen rund um mentale Gesundheit, Beziehungen und Identitätsfindung. Hauptfigur Mila wird mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: eine komplizierte Beziehung zu Klinik-Liebe Ali, der schwer zugänglich ist, und der neue Einfluss von Jannis, der sie in ein Leben voller Drogen und Chaos verwickelt. Die Serie greift mit Themen wie Sex, Depressionen und Panikattacken aktuelle Probleme der heutigen Jugend auf und zeichnet ein schonungsloses Bild ihres Lebens. Neben Gigi und Filip tragen Schauspieler wie Karin Hanczewski und Ken Duken (46) dazu bei, das Universum von "Euphorie" lebendig werden zu lassen.

Für Gigi ist es eine spannende Reise von Reality-TV zu einem fiktionalen Projekt. Der 26-Jährige wurde durch Formate wie Ex on the Beach und Prominent getrennt bekannt und polarisiert durch seine offene Art. Auch Filip, der sich in diversen Sendungen wie Bachelor in Paradise oder als Gewinner des Dschungelcamps einen Namen gemacht hat, erweitert mit diesem Kurzauftritt sein Portfolio. Trotz ihrer kurzen Präsenz in der Serie ist es für beide nicht nur ein Experiment, sondern auch eine Gelegenheit, sich einem anderen Publikum zu präsentieren. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich die beiden in dieser neuen Rolle schlagen.

RTL / Pascal Bünning Die Cover-Art der Serie "Euphorie"

RTL / Zeitsprung Gigi Birofio in "Euphorie"

RTL / Zeitsprung Vanessa Velemir Diaz und Filip Pavlovic in "Euphorie"

