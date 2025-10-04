BTN-Stars Samuel Bartz und Nicole Alaña erwarten ein Baby

Große Neuigkeiten bei den Stars von Berlin - Tag & Nacht: Samuel Bartz (28) und Nicole Alaña haben bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten! Die beiden Schauspieler, bekannt aus der beliebten RTLZWEI-Soap, ließen ihre Fans wissen, dass das Baby im März auf die Welt kommen soll. Abseits der Kameras hat sich zwischen ihnen eine echte Liebesgeschichte entwickelt – sie lernten sich im Juni 2024 bei den Dreharbeiten kennen. Doch es war ein romantischer Abend zu Hause, der die Funken endgültig überspringen ließ: "Wir tranken Cocktails, draußen war es kalt, und dann lief dieser eine Song: 'Innerbloom' von Rüfüs Du Sol. Wir schauten uns tief in die Augen und küssten uns", erinnert sich Samuel gegenüber der Bild-Zeitung.

Lange hielten die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, doch der Sommer 2025 brachte nicht nur offene Liebesgeständnisse, sondern auch die Baby-News. Nicole, die in der Serie die Rolle der Valentina spielt, offenbarte, dass sie und Samuel ihre Crew umgehend über die Schwangerschaft informierten. "Wir haben es direkt – ohne die üblichen drei Monate abzuwarten – offen und ehrlich bei der Arbeit erzählt", erklärte sie. Um sich auf die bevorstehende Elternschaft zu konzentrieren, wird Nicole die beliebte Serie vorübergehend verlassen und in Elternzeit gehen. Dabei bleibt sie optimistisch, was eine Rückkehr angeht: "Eine Rückkehr ist aber definitiv nicht ausgeschlossen", betonte die Schauspielerin.

Für ihre Fans ist es eine große Freude zu sehen, wie das Traumpaar auch abseits des Drehalltags zueinandergefunden hat. Samuel und Nicole haben sich in wenigen Monaten eine tiefe Bindung aufgebaut, die nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera harmoniert. Besonders die gemeinsame Liebe zur Musik scheint die beiden zu verbinden. Der Song, der zu ihrem ersten Kuss führte, hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung. Nicole und Samuel erwarten nun bestimmt gespannt die Ankunft ihres kleinen Wunders und blicken voller Emotionen und Vorfreude in die Zukunft.

Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Nicole Alaña erwarten ihr erstes Kind

Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Nicole Alaña haben ihre Liebe lange geheim gehalten

Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Nicole Alaña erwarten ihr Baby im März 2026

