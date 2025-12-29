Dafür ist BTN-Star Nandia Siada 2025 besonders dankbar

2025 neigt sich dem Ende zu. Die letzten Tage des Jahres nutzen viele zum Revue passieren – auch die Stars und Sternchen machen sich bewusst, wofür sie dem Jahr 2025 besonders dankbar sind. Promiflash hat bei dem Berlin - Tag & Nacht-Star Nandia Siada (30) nachgehakt. Die Schauspielerin, die in der beliebten Soap die Sara spielt, muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. "Vor allem die Zeit mit meiner Familie und die Momente, in denen mir bewusst wird, wie wichtig sie für mich ist, bereiten mir Freude", erzählt sie.

In den vergangenen zwölf Monaten habe sich Nandia zudem weiterentwickelt: "Dreißig zu werden war dabei so ein Moment, in dem mir klar geworden ist, dass ich mir treu geblieben bin, aber heute Dinge mache und Entscheidungen treffe, die ich mir früher nie zugetraut hätte." Auch Nandias Kollegin Jill Kiekbusch, alias Nora bei "Berlin - Tag & Nacht", blickt voller Stolz auf ihre persönlichen Erfolge im vergangenen Jahr zurück. "2025 hat mir vor allem Freude gemacht, meinem eigenen Weg treu zu bleiben. Mehr auf mich zu hören, mir bewusst Zeit für mich zu nehmen und mich auch mal auszuklinken", betont sie und fügt hinzu: "Besonders stolz bin ich auf meine Zeit bei BTN und darauf, dass ich die Nora spielen darf."

Nandia blickt nun auf schon fast zwei Jahre bei BTN zurück! Anfang 2024 zog die Schauspielerin für die Rolle von Solingen nach Berlin. Mit dem Engagement ging für sie ein kleiner Traum in Erfüllung – dennoch hatte die heute 30-Jährige auch Bedenken. "Als ich für BTN nach Berlin gezogen bin, war alles fremd und ungewohnt. Anfangs hatte ich Zweifel, ob ich hier wirklich ankommen würde, weil meine Familie, mein Partner und meine Freunde so weit weg von mir sind", gestand sie in einem früheren Promiflash-Interview.

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / jilkiway Jill Kiekbusch, Schauspielerin

Instagram / nandiasiada Nandia Siada im Juli 2025

