Neuzugang: Joe Möllers Enkelin Johanna mischt BTN auf

Berlin - Tag & Nacht-Fans aufgepasst! Ab jetzt geht's rund: Carla Bruhn sorgt von nun an in ihrer Rolle als Johanna Schiller für viel Aufregung. Genau genommen wird sie wohl vor allem Joe Möller, gespielt von Lutz Schweigel (53), die Nerven rauben: Johanna ist seine Enkelin. Sie geht aus einer früheren Beziehung von Joes Tochter Hanna hervor, der "megagemeinen Mutter", mit der sie es nicht mehr ausgehalten habe. "Johanna wird die WG ordentlich durcheinanderwirbeln und Joe an seine großväterlichen Grenzen bringen. Aber nicht nur ihn, sie wird die Grenzen aller Mitbewohner ausloten. Schließlich ist sie ein Teenager, mitten in der Pubertät", heißt es in der Presseerklärung.

Ihre neue Rolle bedeutet aber auch für Darstellerin Carla jede Menge Aufregung. "Das ist mein erster Job nach dem Abi, ein sehr cooler erster Job muss ich sagen. Ich bin jetzt seit ca. vier Monaten dabei und habe echt schon viel gelernt und lerne immer noch jeden Tag Neues dazu. Es fühlt sich wirklich sehr toll an", freut sie sich. Sie fühle sich "extrem wohl" und verstehe sich bestens mit ihren neuen Kollegen und Kolleginnen.

Als nach zwei Castings die Zusage kam, sei die Freude extrem gewesen. "Ich bin dann direkt zu meinen Eltern gerannt, um es ihnen zu erzählen. Es hat sich sehr gut angefühlt", erinnert sich der Berlin – Tag & Nacht-Neuling zurück. Ebenso gut fühlte sich der erste Tag am Set an, an den sich Carla auch noch gut erinnern kann. "Ich war natürlich aufgeregt, aber ich muss sagen, es war eigentlich echt entspannt, weil ich meinen ersten Drehtag nur mit Lutz hatte", gibt sie zu verstehen. Mithilfe ihres kleinen Teams sei sie "sehr gut reingekommen".

RTL II / Magic Connection Lutz Schweigel und Carla Bruhn alias Joe Möller und Johanna Schiller, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Carla Bruhn und Lutz Schweigel als Johanna Schiller und Joe Möller bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II / Magic Connection Carla Bruhn und Lutz Schweigel bei "Berlin - Tag & Nacht"