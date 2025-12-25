Das wünscht sich BTN-Star Liv Lotta Mainardy zu Weihnachten

Liv Lotta Mainardy hat ihre Weihnachtspläne verraten – und die klingen nach Heimathafen statt Großstadttrubel. Liv ist seit September Teil von Berlin - Tag & Nacht: Sie verkörpert die Rolle Ella, die Tochter von Nora. Für ihren Start bei der Sendung ist sie extra innerhalb von drei Tagen von Wiesbaden nach Berlin gezogen. Doch pünktlich zum Weihnachtsfest verlässt sie die Hauptstadt wieder und kehrt zu ihren Liebsten zurück, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. Morgens trifft sie alte Freunde, den Abend verbringt sie klassisch mit der Familie bei ihrer Mutter. Auf den Tisch kommt Truthahn mit Rotkohl und Klößen, danach gibt es Geschenke, sobald alle "einverstanden sind, dass wir genug gegessen haben". "Ich freue mich schon sehr darauf, alle zu sehen", betont Liv.

Abgesehen davon, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht, ihre Liebsten wiederzusehen, wünscht sich die Wiesbadenerin vor allem ein ruhiges und besinnliches Fest: "Für Weihnachten wünsche ich mir, dass es ein schönes Fest wird, ohne Familienstreitigkeiten." Noch zufriedener wird Liv sicher, wenn all ihre geliebten Habseligkeiten wie Glühwein, Plätzchen und "vor allem Vanillekipferl" auf dem Tisch stehen – denn diese Dinge sind für sie "in der Weihnachtszeit ein Muss."

Und wie sieht es in Livs Familie mit Geschenken aus? Allem Anschein nach beschenken sie sich untereinander. Doch alles, was sie braucht, hat Liv erst in letzter Minute zusammen, wie sie im Promiflash-Interview preisgibt: "Ich kaufe Geschenke zu 100 Prozent Last Minute. Ich habe zwar für jeden frühzeitig Ideen und Visionen im Kopf, aber ich kaufe immer erst auf den letzten Drücker." Stress bereite ihr das aber nicht – dieser hat für sie in der Weihnachtszeit auch nichts zu suchen. "Ich bin da super locker. Ich finde, das darf man auch gar nicht mit Stress angehen, weil es eine besondere Zeit ist, die man schön verbringen sollte: Adventskalender aufmachen, Schlittschuh laufen, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das muss man auskosten, da sollte man sich nicht stressen", betont sie.

RTLII Liv Lotta Mainardy, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / liv.mrdy Liv Lotta Mainardy

Instagram / liv.mrdy Liv Mainardy, Freundin von Henrik Stoltenberg

