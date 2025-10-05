Pamela Anderson überrascht mit neuem erdbeerblondem Bob

Pamela Anderson (58) sorgte bei der Valentino-Show während der Pariser Fashion Week für Aufsehen. Die Schauspielerin präsentierte auf dem roten Teppich ihre neue, kurze erdbeerblonde Bob-Frisur mit Curtain Bangs, die perfekt ihren eleganten Look unterstrich. In einem schwarzen Midikleid mit Bootsausschnitt, glitzernden Details an Kragen und Ärmeln sowie pinkfarbenen Satin-Pumps mit Schmuckbrosche zog Pamela alle Blicke auf sich. Neben ihr nahmen Stars wie Sängerin Lana Del Rey (40) und "The White Lotus"-Darstellerin Meghann Fahy (35) die luxuriösen Designerstücke des Abends in Augenschein.

Die gebürtige Kanadierin scheint ihre Wandlungsfähigkeit einmal mehr unter Beweis zu stellen. Bereits vor der Valentino-Show überraschte sie in Paris mit 80er-Jahre-inspirierten Frisuren: Ob im sleek zurückgekämmten Look oder mit den ikonischen, voluminösen Wellen im Farrah-Fawcett-Stil – Pamela zeigte sich experimentierfreudig. Ihren neuesten Look verdankt sie dem französischen Star-Friseur John Nollet, der ihr Styling basierend auf den Frisuren von skandinavischen Filmikonen wie Bibi Andersson entwickelte. Pamela scheint auch abseits des Laufstegs kreativ zu sein, denn sie bereitet sich aktuell auf Dreharbeiten für das Filmprojekt "Love is Not the Answer" vor, in dem sie an der Seite von Steve Coogan spielen wird.

Pamela, die durch ihre Rolle in der Serie Baywatch Weltruhm erlangte, hat sich im Laufe ihres Lebens nicht nur im Showbusiness einen Namen gemacht, sondern auch als Moderatorin, Model und Unternehmerin. Ihr Auftreten bei der Fashion Week zeigt, dass sie stets am Puls der Zeit bleibt und sich modisch immer wieder neu erfindet. Über ihre zwei Söhne, eine der Konstanten in ihrem Leben, sprach Pamela in der Vergangenheit voller Stolz. Doch jetzt scheint die Leinwandikone vor allem ihren eigenen Stil feiern zu wollen – und das mit so viel Klasse wie nie zuvor.

Getty Images Pamela Anderson beim Besuch der Valentino Fashion Show in Paris, Oktober 2025

Getty Images Pamela Anderson beim Besuch der Valentino Fashion Show in Paris, Oktober 2025

