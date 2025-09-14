Pam und Tommy verdienen keinen Cent mit ihrem Sexvideo

Pamela Anderson (58) und Tommy Lee (62), einst eines der berüchtigtsten Paare Hollywoods, stehen wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Grund dafür ist die neue Dokuserie "Secrets of Celebrity Sex Tapes", die am heutigen Abend Premiere feiert und unter anderem den Skandal um ihr gestohlenes privates Video von 1995 beleuchtet. Dieses intime Material, aufgenommen während ihrer Flitterwochen, gelangte 1997 erstmals durch die Internet Entertainment Group an die Öffentlichkeit. Doch der vermeintliche Skandal brachte dem Paar laut Cort St. George, einem Experten, der in der Serie zu Wort kommt, keinen finanziellen Gewinn ein. "Ich weiß aus erster Hand, dass Pam und Tommy keinen Cent an diesem Video verdient haben", erklärt er.

Das Video sorgte damals nicht nur für mediales Aufsehen, sondern stellte das Leben des früheren "Baywatch"-Stars und ihres damaligen Ehemannes auf den Kopf. Trotz vieler Angebote lehnten sie laut Cort St. George jede Form von Bezahlung ab. Neben Cort St. George werden in der Dokuserie auch Prominente wie Nicole Eggert (53) und Traci Bingham (57) zu den damaligen Ereignissen befragt. Die Serie will nicht nur den Werdegang des Skandals aufdecken, sondern geht auch der Frage nach, wie der Vorfall das Leben der Beteiligten bis heute beeinflusst hat.

Pamela und Tommy verband eine turbulente Beziehung, die oft für Schlagzeilen sorgte. Ihre Ehe dauerte nur drei Jahre, prägte jedoch das öffentliche Bild beider nachhaltig. Während Pamela heute glücklich, aber unverheiratet lebt, ist Tommy inzwischen mit Brittany Furlan (39) verheiratet. Trotz ihrer gescheiterten Ehe bleibt Tommy eine prägende Figur in Pamelas Biografie, auch wenn sie nicht seine große Liebe war, wie er einmal offenbarte. Ihre Beziehung steht als Symbol für die Höhen und Tiefen des Lebens im Rampenlicht, die bis heute Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im März 2004 in Beverly Hills

Getty Images Nicole Eggert, April 2025

Getty Images Tommy Lee mit seiner Ehefrau Brittany Furlan bei den MTV Video Music Awards