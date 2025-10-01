Wow: Pamela Anderson begeistert Fans mit kupferrotem Haar

Pamela Anderson (58) überraschte in Paris mit einer komplett neuen Haarfarbe, die perfekt auf den Herbst abgestimmt ist. Auf einem Event von Vogue während der Pariser Fashion Week präsentierte sie ihre sonst platinblonde Mähne in einem intensiven Kupferton mit erdbeerblonden Nuancen. Ihre Haare trug die Schauspielerin in lockeren Wellen, unterstrichen durch leichte Curtain Bangs, die knapp über die Augenbrauen reichten. Kombiniert wurde der Look mit einem eleganten weißen Kleid von One Of, das durch einen hohen Kragen, kurze Ärmel und eine dezente Schärpe im Rücken bestach. Pamela bewies hier ein weiteres Mal ihr Gespür für Stil und zog damit die Aufmerksamkeit der Modewelt auf sich. Die Fans der Schauspielerin reagierten begeistert auf ihren neuen Look, der auf einem Instagram-Post zu sehen ist.

In den sozialen Medien häuften sich Kommentare wie "Ich liebe, liebe, liebe, liebe die neue Haarfarbe" und "Ihr bisher bester Look." Pamela, die über viele Jahre hinweg für ihre ikonischen blonden Haare bekannt war, zeigte sich zuletzt auch bei anderen Veranstaltungen stets wandlungsfähig. Noch diesen Monat präsentierte sie bei einem Filmfestival die klassische Variante ihrer Frisur mit einer voluminösen Föhnfrisur. Trotz der beeindruckenden Veränderungen betont sie immer wieder, wie frei es sich anfühlt, ihre natürliche Schönheit mehr in den Vordergrund zu stellen und dass sie das Leben in ihrer jetzigen Phase genießt.

Abseits des glamourösen Rampenlichts hat Pamela ein ruhiges und naturverbundenes Leben gefunden. Auf Vancouver Island in Kanada zieht sie sich regelmäßig zurück, um Zeit in ihrem aufwendig gestalteten Garten zu verbringen. Unterstützt von ihren Söhnen pflegt sie dort das Erbe ihrer Großeltern und genießt die Nähe zur Natur. Dieser Kontrast zwischen High Fashion auf den Laufstegen und geerdeten Momenten in ihrem Garten scheint für Pamela eine Quelle der Ausgeglichenheit zu sein, die sich auch in ihrer Ausstrahlung zeigt.

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin