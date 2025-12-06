Im TV: Giovanni Zarrella macht Jana Ina süße Liebeserklärung

Giovanni Zarrella (47) begeisterte mit seiner Sendung "Die große Weihnachtsshow" im ZDF nicht nur das Publikum, sondern setzte auch ein emotionales Highlight. Während hochkarätige Gäste wie Eros Ramazzotti (62) musikalisch für besinnliche Momente sorgten, stand für Giovanni vor allem der gute Zweck im Vordergrund. Stolze 3,6 Millionen Euro sammelte die Show in nur 105 Minuten ein. An den Spendentelefonen saß auch seine Ehefrau Jana Ina Zarrella (48). Giovanni nutzte die Gelegenheit, seiner Frau live auf der Bühne eine rührende Liebeserklärung zu machen. Voller Emotionen sagte er: "Mit ihr und wegen ihr habe ich die besten 20 Jahre meines Lebens gehabt", und nannte sie liebevoll "meine Königin". Ein Kuss rundete den romantischen Moment ab.

Besondere Unterstützung für die Show gab es durch großzügige Spender wie Johannes Zurnieden, Geschäftsführer von Phoenix Reisen, der 1,2 Millionen Euro beisteuerte. Giovanni richtete sich dabei mit bewegenden Worten an die Zuschauer, denn er zeigte Verständnis für die schwierige finanzielle Situation vieler: "Ich weiß, es ist für viele kein leichtes Jahr gewesen." Trotz allem gelang es, einen beachtlichen Betrag zu sammeln und damit einen bisherigen Spendenrekord der ZDF-Weihnachtsshows einzustellen. Unter den prominenten Gästen fiel auch Eros Ramazzotti auf, der warme Worte an Thomas Gottschalk (75) richtete, welcher ebenfalls Teil der Veranstaltung war.

Neben Momenten wie diesen steht die Beziehung zwischen Giovanni und Jana Ina schon seit Jahren im Rampenlicht. Die Liebe der beiden, die vor 20 Jahren durch Freund und Sänger Ross Antony (51) ihren Anfang nahm, ist oft Gesprächsthema. Ross, der die beiden einander vorgestellt hatte, spielte damals den Amor für das spätere Traumpaar. Heute gelten Musiker Giovanni, der inzwischen auch als Moderator große Erfolge feiert, und Jana Ina als eines der glücklichsten Paare der deutschen Unterhaltungswelt. Die gegenseitige Unterstützung, ob im beruflichen Alltag oder bei Events wie dieser Weihnachtsshow, unterstreicht das innige Band, das sie bis heute verbindet.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Jana Ina und Giovanni Zarrella, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten