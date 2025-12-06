Sind Cedric Beidinger und seine Eliza bereit für TV-Shows?

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner genießen ihr Babyglück – und schmieden gleichzeitig TV-Pläne. Vor rund zwei Monaten sind die beiden Eltern geworden. Jetzt verrät der Realitystar im Gespräch mit Promiflash, wie es mit seiner TV-Karriere weitergehen soll und wann Fans mit einem Comeback im Fernsehen rechnen können. Cedric stellt klar: "Ich muss jetzt noch meine Ausbildung machen. Das dauert ja auch noch zehn Monate. Und danach sind wir ready, auf jeden Fall."

Im Promiflash-Interview gibt Cedric zu, dass er sich ein Ziel bereits fest in den Kopf gesetzt hat: "Das Ziel ist ja Das Sommerhaus der Stars." Bis es so weit ist, hat jedoch der Abschluss Vorrang. Erst, wenn die Ausbildung erledigt ist, will er die nächste TV-Runde angehen. Eliza macht dabei keinen Druck und würde ein Format nicht groß im Voraus zerdenken. "Ich bin die Art von Mensch, ich gucke ja gar kein Fernsehen. Null. Also außer mal eine Serie, deswegen würde ich alles auf mich zukommen lassen. Ich habe auch von Cedric nichts gesehen", erklärt die Social-Media-Bekanntheit. Das klingt nach Teamwork mit klarer Priorität: Familie und Abschluss zuerst, Showbühne danach.

Schon vor der Geburt ihres Babys sorgten Cedric und Eliza für Schlagzeilen. Vor rund vier Monaten gaben die beiden nicht nur ihre Schwangerschaft bekannt, sondern verkündeten gleichzeitig ihre Verlobung. Der Realitystar machte seiner Partnerin während eines Konzerts von Florian Künstler einen romantischen Antrag – ein Moment, den sie wenig später auf Instagram mit ihren Fans teilten und damit pure Freude verbreiteten. "Ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich dir für all das bin, was wir in den letzten Monaten gemeinsam erlebt und durchgestanden haben", schrieb die dreifache Mutter überglücklich im Netz.

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025