Bestätigt: Scarlett Johansson spielt Schurkin in "Batman 2"

Scarlett Johansson (41) wird offenbar in der Fortsetzung von "The Batman" eine Hauptrolle übernehmen. In der heiß diskutierten Fortsetzung des Blockbusters von Matt Reeves (59) soll die Schauspielerin an der Seite von Robert Pattinson (39) zu sehen sein, der erneut in die Rolle von Bruce Wayne alias Batman schlüpfen wird. Insider-Berichte, die von Nexus Point News zuerst vermeldet und später vom Branchenmagazin Deadline bestätigt wurden, legen nahe, dass sich Scarlett bereits in finalen Verhandlungen befindet. Dies würde bedeuten, dass die Rolle so gut wie sicher ist. Laut der aktuellen Planung beginnt der Dreh im Frühjahr 2026, nachdem komplizierte Terminkonflikte mit einem weiteren Projekt der Schauspielerin, dem Reboot von "Der Exorzist", erfolgreich gelöst werden konnten.

Während konkrete Details zu ihrer Figur noch unter Verschluss sind, gibt es spannende Spekulationen. Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Scarlett zunächst ein romantisches Interesse für Bruce spielt, sich aber im Laufe der Handlung als Antagonistin offenbaren soll. Dies markiert für die Schauspielerin, die in der Vergangenheit oft Heldinnen verkörperte, eine spannende Kehrtwende. Zuletzt wurde Zoe Kravitz (37) als Catwoman in der Rolle eines Love Interests von Batman gefeiert, jedoch wird sie vermutlich in der Fortsetzung nicht zurückkehren. Neben Robert sollen hingegen Jeffrey Wright (59), Andy Serkis und Colin Farrell (49) erneut als Jim Gordon, Alfred Pennyworth und Oswald Cobblepot alias The Penguin mitwirken.

Für Scarlett bedeutet die Rolle in "The Batman 2" einen weiteren spannenden Schritt in einer äußerst vielseitigen Karriere. Nachdem sie in den letzten Jahren vor allem durch ihre Darstellung der Black Widow im Marvel Cinematic Universe bekannt wurde, scheinen die aktuellen Projekte der Schauspielerin ein düstereres Genre zu umfassen. Parallel zu dem Batman-Film wird sie auch beim Reboot von "Der Exorzist" mitwirken, das von Regisseur Mike Flanagan entwickelt wird. Fans der Schauspielerin dürfen sich also auf ein Jahr voller hochkarätiger Filmprojekte freuen, die unterschiedliche Facetten ihres Talents zeigen werden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Scarlett Johansson in New York City

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson bei den Newport Beach Film Festival Honors