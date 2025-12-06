Margot Robbie verteidigt Besetzung von "Wuthering Heights"

Die Entscheidung, Margot Robbie (35) als Catherine Earnshaw und Jacob Elordi (28) als Heathcliff in der neuen Verfilmung von "Wuthering Heights" zu besetzen, sorgt seit der Veröffentlichung des Trailers für kontroverse Reaktionen. Fans und Literaturkenner bemängeln vor allem, dass die Optik der Schauspieler nicht den Beschreibungen im Roman von Emily Brontë entspreche. Nun meldet sich Margot höchstpersönlich in einem Interview mit der British Vogue zu der Kritik zu Wort.

Margot gibt zu, dass sie die Kritik verstehen kann, bittet jedoch auch darum, dem Film eine Chance zu geben: "Wartet einfach ab. Ihr werdet glücklich sein." Zur Besetzung ihres Co-Stars Jacob gab es im Netz besonders viel Kritik – doch Margot findet rühmende Worte. "Ich halte ihn für den Daniel Day-Lewis unserer Generation", erklärte sie und betont, er sei genau der Richtige für die Rolle. Zu den Vorwürfen, Jacobs Casting als Heathcliff sei ein Fall von "Whitewashing", betonte die Regisseurin Emerald Fennell (40) bereits auf X, sie habe den Schauspieler wegen seiner Ähnlichkeit zu einer Illustration von Heathcliff ausgewählt, die auf dem ersten Buchcover abgedruckt war.

Schon mit dem Trailer wurde deutlich, dass Emeralds Adaption mutige künstlerische Neuausrichtungen wagt. Die erneute Verfilmung des Romans kommt mit betont leidenschaftlichen Szenen daher, was nicht bei allen Fans des Literaturklassikers auf Zuspruch stieß. Kritiker fühlten sich durch die provokativ-erotische Inszenierung der Beziehung zwischen Catherine und Heathcliff wohl überrascht. Obwohl der Trailer für Diskussionsstoff sorgte, betont Margot, dass der Film viele unerwartete Facetten bieten wird. Die Neuverfilmung hat ihren Starttermin am 13. Februar 2026.

Getty Images Margot Robbie, 2025

Getty Images Jacob Elordi bei den Gotham Awards 2025 in New York

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi