Netflix nächste große Wette: Welche Serie wird der neue Hit?

Netflix steht vor einer großen Herausforderung: Mit den letzten Episoden von Squid Game, die am 27. Juni veröffentlicht wurden, und dem Beginn des Finales von Stranger Things am 26. November verabschieden sich zwei der größten Erfolge des Streaming-Giganten. Doch der Konzern plant bereits die Zukunft. Während "Squid Game" mit einem von Regisseur David Fincher (64) verantworteten US-Ableger ein neues Kapitel aufschlägt, soll "Stranger Things" mit einer Animationsserie fortgeführt werden. Auch andere Hits wie Wednesday oder The Witcher gehen mit neuen Staffeln weiter, allerdings fragt sich, welche Serien künftig in die großen Fußstapfen treten könnten.

Einige potenzielle Nachfolge-Hits sind bereits in Arbeit. So steht mit der Live-Action-Serie zu "Assassin's Creed" eine vielversprechende Adaption des populären Videospiels in den Startlöchern. Diese soll ein ähnlich historisches Spektakel wie "The Witcher" bieten – nur ohne Fantasy-Elemente. Auch bei der geplanten Realserie zu "Scooby Doo", die an den Erfolg von "Wednesday" anknüpfen könnte, setzen viele Fans große Hoffnungen. Darüber hinaus hat Netflix Projekte wie die Neuauflage von "Unsere kleine Farm" und das Familiendrama "Kennedy", in dem Michael Fassbender (48) die Hauptrolle spielt, in der Pipeline. Für Fans klassischer Stoffe könnte außerdem die Serienadaption von Jane Austens "Pride and Prejudice", mit Emma Corrin (29) in einer zentralen Rolle, spannend sein.

Hinter den Kulissen setzt Netflix auf eine Mischung aus Altbewährtem und neuen Ideen. Die Marke "Squid Game" wurde beispielsweise von einer in Südkorea fast unbekannten Geschichte zu einem globalen Phänomen. Ähnlich verhielt es sich bei "Stranger Things", das ohne großen Hype in den Markt gestartet war und zu einem der größten Erfolge des Streamers avancierte. Ob die geplanten Projekte ähnliches Potenzial entwickeln, bleibt offen. Doch eines ist sicher: Netflix hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es immer wieder gelingt, Überraschungshits zu landen – und die Zuschauer mit unerwarteten Geschichten zu fesseln.

