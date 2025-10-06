"Leben verändert": Justine Dippl hat 15 Kilo abgenommen

Justine Dippl, bekannt durch TV-Formate wie Das Sommerhaus der Stars, hat einen beeindruckenden Abnehmerfolg präsentiert. Auf Instagram teilte sie eine Collage, die ihren körperlichen Wandel dokumentiert. Seit dem Start ihrer Abnehmreise am 20. Mai hat die Influencerin über 15 Kilo verloren. "Am wichtigsten ist, dass ich das Gefühl habe, wieder mehr bei mir selbst anzukommen und mein neues Ich feiern kann", schrieb sie zu ihrem Post. Es sei nicht allein die Zahl auf der Waage, sondern das innere Wohlbefinden, das für sie zähle.

Justine, die ihre Community schon oft mit Einblicken in ihren Alltag inspiriert hat, setzt bei ihrem aktuellen Vorhaben auf kleine, bewusste Schritte. Sie hebt hervor, dass der Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist, sie aber stolz auf die bisherigen Erfolge sei. Die Collage, die sie postete, zeigt ihren körperlichen Fortschritt in drei Stadien: zu Beginn, während und im jetzigen Moment ihrer Transformation. Unter dem Hashtag #Selbstliebe macht sie zugleich klar, dass ihr Fokus nicht nur auf der äußeren Veränderung liegt, sondern auf einem rundum besseren Gefühl und mehr Lebensqualität.

Noch vor wenigen Monaten sprach die Influencerin in einer emotionalen Instagram-Story über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. "Es war einfach zu viel in den letzten Monaten, ich brauchte dringend Zeit für mich", erklärte sie damals offen. Sie gab zu, sich selbst vernachlässigt zu haben, und betonte: "Ich bin auch nur ein Mensch." Neben dieser emotionalen Belastung machte ihr auch die private Situation zu schaffen: Im Februar trennte sie sich von Arben Zekic, mit dem sie gemeinsame Kinder hat. Das Verhältnis war angespannt – Justine warf ihm öffentlich vor, regelmäßig betrunken feiern zu gehen und seinen Unterhaltspflichten nicht nachzukommen.

Instagram / justine_dippl Collage: Justine Dippl zu Beginn ihrer Abnehmreise im Mai 2025, währendessen und im Oktober 2025

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Influencerin

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023