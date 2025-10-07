Justine Dippl bietet Hatern nach Gewichtsverlust die Stirn

Justine Dippl, auch bekannt als Ex-Frau von Joey Heindle (32), sorgt mit ihrer jüngsten Transformation nicht nur für Bewunderung, sondern stößt auch auf harsche Kritik. Nachdem sie öffentlich gemacht hatte, 15 Kilogramm abgenommen zu haben, hagelt es nun in den sozialen Medien fiese Kommentare. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash werfen ihr Nutzer vor, ihre Bilder bearbeitet zu haben und ihre Geschichte zu beschönigen. Aussagen wie "Photoshop lässt grüßen" oder "Abnehmspritze... ist doch grad total in" lösten eine Welle von Diskussionen aus.

Die Influencerin ließ diese Anschuldigungen jedoch nicht unbeantwortet. In ihrer Story bezog sie klar Stellung gegen diese Kommentare. "Meine klare Meinung zu solchen Leuten ist: Sie können mir einfach nur leid tun", erklärte sie bestimmt und warf den Hatern vor, absurd viel Zeit und Mühe in negative Posts zu investieren. Justine zeigte sich überzeugt, dass sie mit ihrer Transformation offensichtlich etwas richtig gemacht habe. "Im Prinzip ist das für mich ja nur eine Genugtuung. Ich bin so interessant, dass ihr einen Kommentar für mich verfasst", so ihr schlagfertiges Fazit.

Erst gestern teilte sie offen ihre Erfahrungen zu ihrer Abnehmreise auf der Plattform. "Am wichtigsten ist, dass ich das Gefühl habe, wieder mehr bei mir selbst anzukommen und mein neues Ich feiern kann", schrieb sie zu der Collage, die ihren Wandel dokumentierte. Justine betonte, dass für sie nicht allein die Zahl auf der Waage zähle, sondern vor allem das innere Wohlbefinden. Unter dem Hashtag #Selbstliebe machte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin deutlich, wie wichtig ihr ein rundum besseres Lebensgefühl sei. Die dreiteilige Collage zeigte ihren Fortschritt: zu Beginn, während und im aktuellen Moment ihrer Transformation.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Instagram / justine_dippl Collage: Justine Dippl zu Beginn ihrer Abnehmreise im Mai 2025, währendessen und im Oktober 2025