"Nervös": Filip Pavlovic flirtet heftig mit Laura Wontorra

Filip Pavlovic (31) sorgt in der neuen Folge von "Europa grillt den Henssler" für Aufsehen – und für Herzklopfen? Am Sonntag, 30. November, 20:15 Uhr bei VOX (vorab im Stream bei RTL+) tritt der Realitystar gemeinsam mit seiner Mutter Snjezana an und liefert beim Kochen nicht nur Tempo, sondern auch Charme. Während am Herd "Crni Rižot" mit Tintenfisch und Dorade entsteht, startet Filip einen eher unbeholfenen Flirt mit Laura Wontorra (36). Er gesteht vor laufender Kamera: "In deiner Gegenwart bin ich nervös." Die Moderatorin lässt sich nicht lange bitten und kontert mit Humor – ein TV-Moment, der so viel Würze hat wie das Menü selbst.

Filip erklärt zudem, wie er seine Mutter überhaupt in die Show gelockt hat. "Ich habe sie angelogen, ich habe gesagt, hier sind keine Zuschauer, sonst wäre sie gar nicht ins Auto gestiegen", erzählt er augenzwinkernd. Das Mutter-Sohn-Gespann wirkt eingespielt, aber liebenswert chaotisch, während Jurorin Lea Linster an der Seite von Alexander Herrmann und Jana Ina Zarrella (48) auf die Teller blickt. Auch Stars wie Charlotte Würdig (47) und Isabel Edvardsson (43) sorgen im Studio für Landesfarben und Stimmung, während Filip im Kroatien-Trikot auftritt und den Spagat zwischen Show, Küche und Charme versucht.

Dass Filip derzeit keine feste Partnerin an seiner Seite hat, ist für seine Fans kein Geheimnis. Zuletzt sorgte seine Teilnahme an Love Island VIP für Gesprächsstoff – dort hatte er Joena Steilen kennengelernt und ging nach den Dreharbeiten eine Beziehung mit ihr ein. Vor Kurzem erklärte er jedoch auf Instagram: "Am Ende hat es einfach nicht gereicht. Wir sind im Guten auseinander und haben immer noch Kontakt. Aber nein, wir sind nicht mehr zusammen."

Imago, Getty Images Collage: Filip Pavlovic, Laura Wontorra

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.