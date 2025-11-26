Candace Cameron Bure verrät, was in der Ehe wichtig ist

Candace Cameron Bure (49) spricht im Podcast "Stay True" offen über die Höhen und Tiefen ihrer fast drei Jahrzehnte andauernden Ehe mit dem ehemaligen Eishockeyspieler Valeri Bure (51). "Es ist ein ständiges Überdenken", gesteht die Schauspielerin und beschreibt, wie wichtig es sei, Jahr für Jahr neu zu evaluieren, was in der Partnerschaft funktioniert und wo Veränderungen nötig seien. Besonders in der Phase, in der ihre Kinder aufwuchsen, sei ihre Beziehung auf die Probe gestellt worden. "Wir hatten einige Jahre, die ich gerne zurücknehmen und noch einmal erleben würde", stellt sie klar. Vor allem ihre Kinder hätten vieles von dem Paar eingefordert. "Sie spielen dich gegen deinen Ehemann aus. Man merkt es nicht einmal. Es sind kleine manipulative Wesen, die so unglaublich süß sind", so Candace augenzwinkernd.

An manchen Tagen kämpfe sie auch mit "Gebrochenheit", gestand sie kürzlich gegenüber US Weekly. In diesen Momenten besinnt sie sich auf ihren Glauben an Gott. Und auch ihr ältester Sohn, Lev Bure, habe den Eltern in einer schwierigen Zeit geholfen. "Ich weiß, ich habe nicht geheiratet, aber ich muss nicht verheiratet sein, um zu wissen, was das Wort Gottes sagt“, habe er ihnen gesagt und sie ermutigt, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Heute blickt die Schauspielerin positiv auf diese Phase zurück und verrät, dass ihr Mann und sie durch diese Arbeit enger zusammengewachsen seien. "Ich bin heute mehr in meinen Mann verliebt als damals, als wir uns kennenlernten", erzählte sie. Nun, wo ihre Kinder erwachsen und zwei von ihnen bereits verheiratet seien, durchlebe das Paar eine neue, erfüllende Lebensphase.

Das Paar, das von Candaces Full House-Kollegen Dave Coulier (66) einander vorgestellt wurde, heiratete im Jahr 1996, nachdem Valeri der Schauspielerin schon nach weniger als einem Jahr einen Antrag machte. Seitdem teilen sie viele besondere Momente und meistern Herausforderungen gemeinsam. Candace hebt besonders die unterstützende Art ihres Mannes hervor: "Er bringt mich zum Lachen und wir führen immer interessante Gespräche." Valeri sei nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr bester Freund.

Getty Images Valeri und Candace Cameron Bure auf der "Unsung Hero"-Premiere in Nashville, 2024

Instagram / candacecbure Maskim, Candace Cameron, Valeri, Natasha und Lev Bure

Instagram / candacecbure Candace Cameron Bure und Valeri Bure