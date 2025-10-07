Sommerhaus-Fluch: Diese Teilnehmerin deutet ihre Trennung an

Sarah Joelle Jahnel (36) hat offenbar einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit ihrem Partner Ersin gezogen. Nach den jüngsten Streitigkeiten im Sommerhaus der Stars deutet der Reality-TV-Star nun in einem TikTok-Video die Trennung an. Darin wettert Sarah über zwei Ex-Freunde, die offenbar derzeit in Kontakt zueinander stehen. Sie beschwert sich, dass ein Verflossener, von dem sie sich vor 13 Jahren getrennt habe, nun "mit meinem narzisstisch gestörten Ex-Partner übers Sommerhaus redet, der so tut, als hätte ich ihn da reingezwungen."

Zudem wirft sie ihm vor, "5.000 gekaufte indische Follower zu haben". Doch damit nicht genug. "Ja, und ich finde es halt geil, dass jetzt mein Ex-Freund jemanden verteidigt, der mich dreieinhalb Jahre lang missbraucht hat. Videos folgen, und Bela, sprich von Dingen, von denen du Ahnung hast", schimpft Sarah Joelle weiter. Während sie nur einen der beiden Ex-Freunde mit Namen nennt, scheint es dennoch eindeutig, dass mit der anderen Person Ersin gemeint ist, mit dem sie derzeit im Sommerhaus zu sehen ist.

Bereits kurz nach ihrem Einzug ins Sommerhaus der Stars hatte es zwischen Sarah Joelle und Ersin heftig gekracht. Der Startschuss für die Streitigkeiten fiel schon bei einer kleinen Geste: Ersin kritzelte die Namen der beiden auf eine Holzschachtel, allerdings ohne das "h" im Namen seiner Partnerin. Sarah Joelle zeigte sich darüber sichtlich genervt und kommentierte den Fauxpas mit nur einem Wort: "Hammerhart". Auch der Versuch, den Fehler zu erklären, brachte keine Entspannung zwischen den beiden. Auch der nächste Zoff ließ nicht lange auf sich warten. Im Gespräch mit den anderen Frauen gestand die Sängerin schließlich offen ihre Zweifel an der Beziehung: "Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm."

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

Imago Sarah Joelle Jahnel, 2023