Macht Sarah Joelle etwa im Sommerhaus mit Ersin Schluss?

Kaum sind Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin ins Sommerhaus der Stars eingezogen, schon hängt der Haussegen schief. Es begann mit einer vermeintlichen Kleinigkeit: Ersin ritzte die Namen der beiden in eine Holzschachtel, die bereits von anderen Paaren im Haus verziert worden war. Doch dabei unterlief ihm ein Fehler – er schrieb "Sara" statt "Sarah". Die Reaktion des Reality-TV-Stars ließ nicht lange auf sich warten. "Hammerhart", kommentierte Sarah sichtlich verärgert. Trotz Ersins Verteidigung, dass er den Namen nicht zu Ende geschrieben habe, war die Stimmung angespannt.

Der Streit setzte sich fort, als Sarah das Thema Blumen ansprach. An Muttertag habe Ersin angeblich mit ihrer Tochter Blumen gekauft, doch als Sarah nach dem Verbleib fragte, erklärte Ersin, er habe nie welche gekauft. Für Sarah ein weiterer Anlass, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. "Bin ich ja schon gewohnt, dass ich von dir nichts bekomme. Dass du jetzt auch noch lügst, ist krass", wetterte die TV-Bekanntheit. In einem emotionalen Gespräch mit den anderen Frauen im Haus ließ Sarah schließlich durchblicken, dass sie an ihrer Beziehung mit Ersin ernsthafte Zweifel hegt: "Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm."

Dabei war der Einzug der beiden zunächst von einer Mischung aus Vorfreude und Neugier der anderen Bewohner begleitet worden. Schon zu Beginn war jedoch klar, dass Sarah und Ersin ganz unterschiedliche Temperamente besitzen, was schon im Einspieler für kleine Zankereien sorgte. Sarah, die durch ihre Teilnahme in Reality-Formaten und ihre Gesangskarriere einem breiteren Publikum bekannt ist, versprach sich von der gemeinsamen Herausforderung neue Impulse für ihre Beziehung. Nun aber scheint es, als hätten die Herausforderungen im Sommerhaus eher alte Konflikte deutlicher zutage gefördert. Ob dies das endgültige Aus für das Paar bedeutet, bleibt abzuwarten.

Imago Sarah Joelle Jahnel, 2023

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar