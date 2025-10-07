Strahlender Ring: Ist Emma Watson mit Kieran Brown verlobt?

Emma Watson (35) hat in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin, bekannt aus den Harry Potter-Filmen, zeigte sich bei der Pariser Modewoche und trug dabei einen auffälligen Ring an ihrer linken Hand, wie Daily Mail berichtete. Der funkelnde Schmuck an ihrem Ringfinger brachte schnell Gerüchte um eine Verlobung mit ihrem Freund Kieran Brown ins Rollen. Emma und Kieran, ein Doktorand, lernten sich während ihres Studiums an der Universität Oxford kennen, und seit über einem Jahr bilden die beiden ein Paar. Offizielle Bestätigungen ihrer möglichen Verlobung gibt es bislang nicht.

Zuletzt hatte Emma sich in einem Interview offen dazu geäußert, wie sie gesellschaftlichen Druck in Bezug auf Heirat wahrnimmt. In dem Podcast "On Purpose" bezeichnete sie diesen als "Gewalt und Grausamkeit" gegenüber Frauen, fügte jedoch hinzu, dass sie selbst die Möglichkeit zu heiraten durchaus für sich sehe. Doch nicht nur ihr Liebesleben, sondern auch Schlagzeilen um eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling (60) hielten die Schauspielerin jüngst in den Schlagzeilen. Trotz harscher Kritik an ihrer Haltung in Bezug auf Trans-Rechte bewies Emma Gelassenheit und Selbstbewusstsein bei ihrem Auftritt in Paris.

Die einstige "Harry Potter"-Darstellerin gibt ihrer Öffentlichkeit mittlerweile selten Einblicke in ihr Privatleben, was das Interesse an jeder kleinen Andeutung umso mehr steigert. Bereits in der Vergangenheit berichtete sie von den Herausforderungen des Berühmtseins, das Beziehungen kompliziert gestalten kann. Dabei erinnert sich die Schauspielerin jedoch stets daran, authentisch zu bleiben und sich nicht von der Aufmerksamkeit vereinnahmen zu lassen. Ob der Ring tatsächlich mehr als ein Schmuckstück ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Klar ist jedoch, dass Emma einmal mehr zeigt, wie sie mit Anmut und Selbstbestimmtheit im Rampenlicht steht.

Anzeige Anzeige

Imago Emma Watson, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Capital Pictures Emma Watson und J.K. Rowling

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin