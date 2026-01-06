Schon wieder: Heidi Klum genießt Sonnenbad mit Tom oben ohne

Heidi Klum (52) sorgt im Karibik-Urlaub auf St. Barts erneut für Gesprächsstoff: Das Model wurde bei einem entspannten Strandtag mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und weiteren Begleitern oben ohne gesichtet, während sie Sonne, Sand und Meer sichtlich genoss. Auf neuen Fotos trägt Heidi nur eine bunte Bikinihose, verzichtet aber komplett auf das Oberteil und spaziert damit selbstbewusst über den Strand und durch das seichte Wasser. Die Aufnahmen, welche Daily Mail vorliegen, stammen aus den vergangenen Tagen und zeigen sie in bester Urlaubslaune, umgeben von Freunden und Familie, die gemeinsam im Wasser planschen, auf Sonnenliegen entspannen und den Tag am Meer auskosten.

Mehrere neue Fotos zeigen, wie Heidi zwischen Beach-Tüchern, Kühlboxen und Sonnenschirmen hin- und herpendelt, immer wieder im Gespräch mit Tom, der lässig im Schatten wartet. Zwischendurch springt die Moderatorin ins Wasser, wischt sich die Haare aus dem Gesicht und legt sich dann wieder auf die Liege. Es ist nicht das erste Mal, dass die Influencerin auf St. Barts so freizügig unterwegs ist – die Karibikinsel ist seit Jahren eine ihrer Lieblingsadressen zum Jahreswechsel. In den sozialen Netzwerken sammeln die Strandmomente rasch Kommentare: Von "Sommer-Vibes im Winter" bis "Heidi macht’s wie immer" reicht die Bandbreite, während andere schlicht das farbenfrohe Bikini-Unterteil feiern. Offizielle Statements gibt es nicht, die Bilder sprechen für sich.

Abseits des Rampenlichts gilt St. Barts für Heidi und Tom als fester Teil ihrer privaten Auszeiten. Das Paar reist gern mit engem Freundeskreis und Familienmitgliedern, teilt gern kurze Einblicke, lässt vieles aber bewusst privat. Heidi zeigt auf Reisen häufig ihren Sinn für Routine: morgendliche Strandspaziergänge, spontane Tanzmomente mit Tom, später ein gemeinsames Essen – oft mit viel Lachen und Musik. Tom wiederum wirkt an solchen Tagen als ruhiger Gegenpol, der die entspannte Atmosphäre sichtbar genießt. Dass beide Sonne und Meer lieben, ist kein Geheimnis: Wer ihnen online folgt, kennt die wiederkehrenden Rituale zwischen Sand, Salz im Haar und dieser bestimmten Unbeschwertheit, die sie im Urlaub immer wieder suchen – und offenbar auf St. Barts zuverlässig finden.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Januar 2026

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum