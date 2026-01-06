Jennifer Lawrence & Robert begannen "Die My Love"-Dreh nackt

Ein außergewöhnlicher Start für Jennifer Lawrence (35) und Robert Pattinson (39): Am ersten Drehtag ihres neuen Dramedy-Films "Die My Love" hatten die beiden Schauspieler eine besondere Herausforderung zu bewältigen. Sie mussten sich nackt vor der Kamera begegnen und sich "wie Tiger" aufeinanderstürzen. Dies verriet Jennifer bei The Hollywood Reporter's Actress Roundtable, wo sie mit anderen Stars über ihre Erfahrungen sprach. "Es war irgendwie schön, dass es direkt am ersten Tag war", erklärte sie und fügte hinzu, dass es auf diese Weise keine unangenehme Spannung zwischen ihnen gab.

Um sich auf die intensive Eröffnungsszene vorzubereiten, nahmen Jennifer und Robert vorab an Kursen für interpretativen Tanz teil, die von Regisseurin Lynne Ramsay organisiert wurden. Während der Tanzstunden blieben allerdings alle angezogen, betonte Jennifer bei der Gesprächsrunde. Schauspielkollegin Amanda Seyfried (40) nannte diese Vorgehensweise "brillant" und merkte an, dass es besser sei, potenzielle Unsicherheiten gleich aus dem Weg zu räumen. Neben Jennifer und Robert gehören auch LaKeith Stanfield (34), Nick Nolte (84) und Sissy Spacek zum Cast. Letztere lobte die Chemie der beiden Hauptdarsteller: "Es war unglaublich, ihnen zuzusehen, wie sie miteinander kämpften und sich wieder versöhnten."

Bereits im Vorfeld der Dreharbeiten hatte Jennifer auf einen Intimitätskoordinator verzichtet. Die Darstellerin fühlte sich am Set mit Robert vollkommen sicher. Im Podcast "Las Culturistas" betonte sie: "Er ist nicht pervers und sehr in seine Partnerin verliebt." Die Schauspielerin betonte außerdem, dass sie mit ihrem Kollegen viel über Familienleben und Beziehungen gesprochen habe. Das große Vertrauen zwischen den beiden sorgte dafür, dass selbst die schwierigsten Szenen professionell gemeistert wurden.

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson beim Fototermin zum Film "Die My Love" beim Filmfestival von Cannes 2025

Getty Images Robert Pattinson und Jennifer Lawrence, Filmfestspiele 2025 in Cannes

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der Premiere von "Die My Love" im AMC Lincoln Square Theater in New York

