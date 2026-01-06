Von Freundin verkuppelt: Ihn soll Nicole Kidman jetzt daten

Nicole Kidman (58) soll nach ihrer Trennung von Keith Urban (58) vorsichtig wieder ins Dating-Leben starten – und eine ihrer engsten Freundinnen hat dafür einen überraschend vertrauten Vorschlag. Wie das Magazin Woman's Day berichtet, drängt Naomi Watts (57) die Oscarpreisträgerin aktuell dazu, sich mit der "The Mentalist"-Ikone Simon Baker (56) zu verabreden. Der Schauspieler ist ebenfalls Australier und seit Jahrzehnten mit der 58-Jährigen befreundet. Die beiden arbeiteten zuletzt sogar gemeinsam an der Serie "Scarpetta", die am 11. März auf Prime Video starten soll.

Naomi soll überzeugt sein, dass zwischen Nicole und Simon mehr als nur freundschaftliche Funken sprühen könnten. "Simon war schon immer ein guter Freund von Nicole", zitiert das Magazin eine Quelle und betont, dass die beiden Frauen sogar gemeinsam Patentanten seiner Kinder sind. Bisher sei die Verbindung aber "streng platonisch". Genau das mache die "Babygirl"-Darstellerin angeblich zögerlich: Sie fürchte, mit einem Date nicht nur die jahrelange Freundschaft zu riskieren, sondern auch das gute Verhältnis zu seiner Ex-Frau Rebecca Rigg (58) zu belasten. Naomi soll jedoch sicher sein, dass Simon "alles stehen und liegen lassen" würde, um mit Nicole zusammenzukommen – dennoch sehe auch sie, dass ihre Freundin nach ihrer Trennung noch nicht bereit sei.

Erst im September vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Nicole die Scheidung von ihrem Ex Keith eingereicht hat. Wie das Magazin People berichtete, reichte die Schauspielerin die entsprechenden Dokumente nach 19 Jahren Ehe ein. Überraschend war dabei vor allem, dass es offenbar ihr Ex war, der die Trennung forciert hatte. Während Nicole für Dreharbeiten in London war, tourte der Musiker mit seiner "High and Alive World Tour" – die räumliche Distanz soll der Beziehung schließlich den Rest gegeben haben. Insider erklärten damals dem Portal, dass Freunde aus Keiths Umfeld diesen Schritt längst erwartet hätten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Naomi Watts, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Baker, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City