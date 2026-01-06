Seitenhieb gegen Ex? Nina Dobrev zeigt ihre Bikini-Outfits

Nina Dobrev (36) hat mit einem Instagram-Video ihre Fans begeistert und einen gelungenen Start ins neue Jahr gezeigt. In dem Clip tanzt die Schauspielerin aus Vampire Diaries schwungvoll zu Diana Ross' (81) "Upside Down" und präsentiert dabei eine Vielzahl an Outfits. Von aufregenden Bikinis bis hin zu sommerlichen Kleidern schien jedes Stück perfekt für ihren Aufenthalt in St. Barts gewählt. Die letzte Einstellung zeigt Nina in einem Bademantel, während sie augenzwinkernd die Tür schließt. Schon zuvor hatte sie auf der Karibikinsel mit Freunden wie Alix Earle (25), Glen Powell (37) und Chord Overstreet (36) Silvester gefeiert.

Für Gesprächsstoff sorgt nicht nur Ninas ausgelassene Partylaune, sondern auch die Tatsache, dass sie frisch von ihrer Trennung von Shaun White (39) ins neue Jahr gestartet ist. Nach fünf gemeinsamen Jahren hatte sich das Paar im September 2025 getrennt, wobei die Trennungsgründe nicht öffentlich besprochen wurden. Auffällig ist, dass Nina seitdem häufiger kryptische Botschaften teilt, darunter ein TikTok-Video, das Fans als Anspielung auf ihren Ex deuten. In einer früheren Aussage betonte sie jedoch selbstsicher: "Ich bin gespannt auf die Zukunft, und das Einzige, was garantiert ist, ist Veränderung", wie Hello! berichtet.

Privat scheint die Schauspielerin aktuell vor allem Kraft aus ihren Freundschaften und ihrer eigenen Fitnessroutine zu ziehen. Während der Pandemie hatte sie ihr Zuhause mit einem eigenen Fitnessbereich ausgestattet, wo sie sich mit täglichem Training und Yoga fit hält. Außerdem genießt sie Spaziergänge mit ihrem Hund, die ihr offenbar guttun. Die enge Bindung zu ihren Freunden zeigte sich erneut bei ihren letzten Reisen, bei denen sie auf humorvolle und strahlende Weise ihre Lebensfreude zur Schau stellte – eine Single-Frau, die den Moment voll auskostet.

Getty Images Nina Dobrev, September 2025

Instagram / nina Nina Dobrev zeigt ihre Bikini-Outfits

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin