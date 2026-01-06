Nach 90 Kilogramm weniger: Jelly Roll fühlt sich wie 20

Jelly Roll (41), der mit bürgerlichem Namen Jason Bradley DeFord heißt, hat in einem offenherzigen Interview mit "Men’s Health" über die gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen, die er vor seinem beeindruckenden Gewichtsverlust von rund 90 Kilogramm zu bewältigen hatte. Bluttests hatten ergeben, dass der Testosteronwert des Musikers extrem niedrig war – so niedrig wie der eines vorpubertären Jungen. "Das war ein Weckruf. Ich konnte es kaum glauben, als ich die Werte schwarz auf weiß sah", berichtete der Sänger, der sich heute in deutlich besserer Verfassung befindet. Seine damalige Gesundheit erforderte eine radikale Umstellung, die letztlich auch Auswirkungen auf sein Eheleben hatte.

In der Vergangenheit habe sein starkes Übergewicht nicht nur medizinische Probleme wie hohe Insulin- und Cholesterinwerte verursacht, sondern auch sein Liebesleben beeinträchtigt, wie er bereits in Joe Rogans (58) Podcast "The Joe Rogan Experience" preisgab. Seine Ehefrau Bunnie Xo, die er liebevoll als "großartige, wunderschöne Frau" beschreibt, habe ihn auch in schwierigen Zeiten unterstützt. Dennoch sei seine Libido so niedrig gewesen, dass er Schwierigkeiten hatte, intim zu werden: "Ich musste buchstäblich Twister spielen, um überhaupt Sex zu haben", scherzte Jelly Roll rückblickend. Die Motivation für seine Veränderung war jedoch nicht nur gesundheitlicher Natur – auch der Wunsch, eine bessere Lebensqualität für seine Familie zu erreichen, spielte eine große Rolle.

Privat lebt Jelly Roll, der Vater von zwei Kindern aus früheren Beziehungen ist, ein turbulentes Leben, das er oft mit seinem charakteristischen Humor reflektiert. Seit seiner Abnahme hat er nicht nur seine Garderobe mit Designerstücken aufgefrischt, sondern berichtet auch von einer völlig neuen Dynamik in seiner Ehe. "Jetzt bin ich wie ein Teenager, der durchs Haus rennt", sagte er augenzwinkernd im Interview. Sein Erfolg, sowohl gesundheitlich als auch persönlich, zeigt, wie eng körperliches Wohlbefinden und zwischenmenschliches Glück miteinander verknüpft sein können.

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Getty Images Jelly Roll im September 2025