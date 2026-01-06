Megyn Kelly packt aus: Diese Stars sollen unfreundlich sein

Als Journalistin hat Megyn Kelly (55) bereits zahlreiche Prominente getroffen. Nun hat sie im Gespräch mit Daily Mail ein paar der "unfreundlichsten" Stars benannt, denen sie im Laufe ihrer Karriere begegnet ist. Schlechte Erinnerungen hat sie beispielsweise an die Begegnung mit Jane Fonda (88). 2017 geriet sie während ihrer Zeit bei der Today Show mit der Schauspielerin aneinander, als sie Jane auf frühere Schönheits-OPs ansprach. Die Situation eskalierte, obwohl Megyn eigenen Angaben zufolge nur versucht hatte, einem ganz anderen Thema aus dem Weg zu gehen: den Sexszenen zwischen Jane und Robert Redford (†89). "Sie war beleidigt, dass ich sie nicht dorthin lenkte. Sie wollte wirklich über die Sexszenen sprechen", erinnerte sich die Fernsehmoderatorin. Auch Al Roker (71), ein TV-Veteran der Today Show, sowie Bruce Willis (70) wurden von Megyn als auffallend schwierige Persönlichkeiten beschrieben.

Megyn ging im Interview weiter darauf ein, dass Bruce Willis bei seinem Auftritt bei Fox News im Jahr 2006 deutlich unkooperativ gewesen sei. "Er war einfach so kalt und widerwillig", schilderte sie. "Er kam rein und war ganz klar unglücklich darüber, da zu sein. Ich meine, das ist in Ordnung, er hat seine politischen Ansichten, aber warum stimmt er dann überhaupt zu?", fragte sie sich im Gespräch. Währenddessen deutete die Journalistin bei Al eine schwierige Beziehung an, wollte jedoch nicht weiter ins Detail gehen. Trotz der negativen Erfahrungen betonte sie auch, dass es Stars gibt, die ihr gegenüber sehr freundlich waren. So schwärmte sie von Jada Pinkett Smith, die während eines Interviews 2018 "so echt und aufrichtig" gewesen sei, und lobte auch den warmherzigen Umgang des britischen Entertainers Russell Brand (50), der zuletzt unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt wurde und auf nicht schuldig plädierte.

In emotionalem Ton sprach die ehemalige NBC-Moderatorin auch über Kollegen, die ihr in schwierigen Zeiten zur Seite standen. Besonders hob sie Kathie Lee Gifford (72) hervor, die sie während ihrer problematischen Zeit bei der Today Show unterstützte. "Als andere mich wie das Stiefkind von NBC behandelten, nahm sie sich die Zeit für mich und meine Familie", erklärte Megyn dankbar. Für Leser zeigt sich: Hinter Studiolichtern und roten Teppichen zählen oft die kleinen Gesten, die eine Begegnung lange nachhallen lassen.

Megyn Kelly, Moderatorin

Getty Images Jane Fonda, Mai 2025

Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

Welche Enthüllung aus Megyn Kellys Rückblick hat euch am meisten überrascht? Jane Fondas bissige Reaktion nach der Frage zu den Schönheits-OPs. Bruce Willis’ kühler, unkooperativer Auftritt. Ergebnis anzeigen